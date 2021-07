The Witcher: Monster Slayer – Rejoignez les rangs des sorceleurs

Depuis le succès mondial de Pokémon GO il y a de cela cinq ans, on ne compte plus le nombre de licences qui ont voulu se lancer dans l’aventure des jeux mobiles en réalité augmentée. Depuis, on a pu devenir magicien avec Harry Potter ou bien encore chasseurs de dinosaures avec Jurassic Park, mais aucun n’a réussi à détrôner le jeu de Niantic et pire encore, très peu ont réussi à rester viable. Cela n’empêche pourtant pas certains studios comme CD Projekt de tenter l’expérience avec The Witcher: Monster Slayer dont le gameplay se dévoile un peu plus avant sa sortie.

Prévu pour le 21 juillet prochain sur iOS et Android, le jeu propose peu ou prou le concept de Pokémon GO, à savoir demander aux joueurs de se déplacer à l’extérieur afin de rencontrer des créatures apparaissant aléatoirement dans ce dernier. Mais à la différence du jeu de Niantic, il n’est pas question ici de capturer des monstres tout mignons, mais bel et bien d’éviscérer des créatures saccageant le voisinage. Il faut alors se préparer afin de gérer son équipement et ses capacités pour en venir à bout.

Autre détail intéressant, The Witcher: Monster Slayer peaufine les jeux en réalité augmentée en tentant de donner une forme de continuité “scénaristique”. En effet, il sera possible de prendre part à des quêtes afin de venir à bout de créatures dans des missions plus ou moins scénarisées comme par exemple l’exorcisme d’une stryge. Il faudra alors attendre le crépuscule pour pouvoir se lancer dans cette quête tout droit tirée des livres de la licence.

Reste à voir si cet aspect sera réellement exploité ou si cela ne correspondra au final qu’aux missions que l’on peut voir dans tous les jeux du genre. Bien des réponses sont encore à éclaircir notamment sur le système de combat qui semble un poil brouillon dans les derniers trailers, mais toutes ces interrogations seront bientôt du passé avec la sortie du jeu.