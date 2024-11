The Legend of Zelda – Un film pour boucler la décennie

Puisque le jeu vidéo ne semble plus se suffire à lui-même, nombreux sont ceux qui s’attaquent au monde du cinéma, exportant davantage de héros sur grands écrans. Cette stratégie est partagée par une grande partie l’industrie. On le voit avec SEGA, qui a fait de Sonic une saga cinématographique ou encore avec PlayStation Studios et toutes ses productions tels les Borderlands, Uncharted, etc.

Nintendo, bien entendu, n’y échappe pas. Et son Super Mario Bros. Le Film de 2023, détenteur d’un succès phénoménal au Box Office mondial, est là pour nous le rappeler aisément. D’ailleurs, à l’instar du hérisson bleu de la concurrence, il y a de grandes chances de le voir emprunter une voie similaire, devenant à son tour une série cinématographique, puisque un deuxième opus est d’ores et déjà prévu.

Mais, en dehors du plombier moustachu, le constructeur japonais a encore bien d’autres projets. Des projets parmi lesquels se trouve une certaine adaptation annoncée en novembre 2023: le film destiné à l’autre saga phare de la marque, The Legend of Zelda. Une production (en collaboration avec Sony Pictures) à propos de laquelle on sait encore très peu de choses quant à son orientation ou à son casting tout simplement. En effet, on entretient encore un certain flou autour de la production, peut-être tout simplement parce qu’elle n’en est qu’à ses débuts…

Toujours est-il qu’un élément informatif fourni par le réalisateur lui-même, Wes Bell (Le Labyrinthe, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume), donne une indication assez intéressante sur le parcours que souhaite emprunter la direction. Avec ce film consacré à The Legend of Zelda, Bell tient visiblement à tutoyer une esthétique proche d’un Miyazaki. Comment cela va-t-il être mené pour ce film en Live-Action ? Et qu’est-ce qu’il entend par là exactement ? On ne demande qu’à voir.

Et cette attente ne devrait apparemment pas être trop longue, même si elle n’est pas proche non plus. La seule indication (diffusée dans le dernier rapport financier rendu par Nintendo) quant à cette future sortie reste effectivement assez vague. Cependant, si l’on en croit les propos émis, il devrait arriver dans les cinq prochaines années, la parution étant prévue pour cette décennie. Et, en extrapolant un tout petit peu, on pourrait situer cette arrivée vers 2028, soit quelques deux ans après la sortie de nouveau Super Mario, celui-ci étant donc attendu pour 2026 comme le mentionne également le même rapport. Ce qui semble assez raisonnable.