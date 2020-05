Sony annonce un State of Play spécial The Last of Us Part II

On est entré dans la dernière ligne droite et la pression est à son comble alors que The Last of Us Part II se prépare à débarquer le 19 juin prochain sur PlayStation 4. Deux fois repoussés, le nouvel étalon de Naughty Dog se sera fait attendre puisqu’annoncé en 2016, soit il y a tout de même quatre ans.

On espère alors que cette attente n’aura pas été veine et que le titre nous offrira une expérience au moins aussi forte que le premier épisode. Et pour ce que l’on en a vu, le jeu s’annonce tout de même incroyable sur bien des aspects et pour les quatre du fond qui émettent toujours des réserves, Sony vous a réservé une petite surprise qui pourrait vous convaincre.

Le State of Play dédié à The Last of Us Part II c’est pour cette semaine.

Deux semaines après un State of Play dédié à Ghost of Tsushima, Sony annonce qu’un nouvel événement vidéo du même ordre aura lieu ce mercredi 27 mai autour de The Last of Us Part II. Une “conférence” qui verra intervenir le réalisateur de cette suite et de son aîné, à savoir Neil Druckman.

C’est par le biais d’un billet sur le PlayStation Blog que la nouvelle nous est parvenue, billet qui précise même qu’il n’y sera absolument pas question de la PlayStation 5, mais bien uniquement du prochain jeu de Naughty Dog. Voilà qui devrait empêcher les habituels spéculateurs de spéculer.

Enfin, pour ce qu’il nous sera donné de voir, sachez que l’on aura le droit à une séquence de gameplay inédite, ce qui est déjà pas mal, ainsi qu’à une sorte de rappel de ce qu’offrira le jeu en termes d’univers et de mécaniques de jeu. Ce State of Play est annoncé pour durer 25 minutes et il sera possible de le suivre directement depuis la chaîne YouTube officielle de PlayStation. Rendez-vous est pris.