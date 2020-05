The Last of Us Part II exhibe ses nouvelles mécaniques de gameplay

The Last of Us Part II sera plus dense, plus riche, et plus ouvert que son prédécesseur.

Le premier opus a indubitablement marqué les joueurs, et sept ans après sa sortie, il est encore très présent dans les esprits de ceux qui s’y sont adonnés. The Last of Us Part II aura donc la lourde tâche de succéder à un titre majeur de ces dernières années, et qui reste encore aujourd’hui une leçon de storytelling.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce n’est pas tant l’histoire et sa mise en scène, que le gameplay et l’exploration du monde. C’est ici par le biais d’une nouvelle vidéo de présentation, en VOSTFR ci-dessous, que vous allez pouvoir enfin découvrir les nouveautés liées aux phases de jeu en elles-mêmes, et nous retiendrons ici trois éléments majeurs, qui devraient faire de cette suite, une expérience beaucoup plus intense.

Pour commencer, il nous est signifié ici que Ellie, de par son gabarit, sera beaucoup plus agile et dynamique que notre bon vieux Joel, et cela va changer beaucoup de choses. Tout d’abord, l’exploration sera beaucoup plus intéressante, car vous allez pouvoir sauter et ramper, ce qui donne accès à une certaine verticalité bienvenue, mais offre aussi un accès à certains endroits uniquement accessibles en vous déplaçant au ras du sol.

Mais ramper ne servira pas qu’à explorer et vous permettra aussi de vous cacher dans les hautes herbes, une mécanique surexploitée sur cette génération, mais qui semble ici trouver un nouveau souffle. Ramper dans l’herbe vous permettra certes de vous cacher, mais vous pourrez aussi combattre en restant allongé dans le boue, puisque même au sol vous pourrez sortir vos armes ou poser des pièges. L’exploitation de l’environnement et votre jugeote vous permettront donc de prendre le dessus sur vos ennemis, ou de vous offrir une échappatoire si la situation semble critique.

Autre chose intéressante, si le premier opus était clairement très classique en termes de gameplay pour un jeu de tir à la troisième personne, The Last of Us Part II va apporter un certain dynamisme appréciable. Encore une fois de par la nature même du personnage d’Ellie émerge de nouvelles fonctionnalités, et cette dernière va pouvoir se déplacer plus rapidement, et surtout avoir la possibilité d’esquiver certains coups qui lui auraient sûrement été fatals. En contre-partie, et cela va sûrement créer une belle tension, les ennemis seront plus variés, plus vifs, et plus intelligents.

Enfin, avec un monde beaucoup plus grand, riche et permissif, The Last of Us Part II offrira la possibilité de donner une saveur unique à la partie de chaque joueur. En vivant cette expérience, vous allez façonner une Ellie qui sera en adéquation avec votre façon de jouer, et même votre vision de ce qu’est la survie dans un monde comme celui-ci.

Contrairement à beaucoup de jeux, vous n’allez pas pouvoir maximiser toutes les caractéristiques d’Ellie durant la partie, et il faudra donc choisir si vous allez être plus offensif, si vous allez préférer améliorer vos capacités de crafting, et il ne sera pas possible de revenir en arrière, de changer les points en fonction de la situation, ou de faire une refonte complète de votre arbre de talents en cours de partie.

Pour finir, ce gros aperçu de gameplay à moins d’un mois de la sortie du jeu nous a beaucoup rassurés. En 2018, lors de la présentation de gameplay, beaucoup de joueurs, et même des journalistes, avaient de gros doutes quant à savoir si le rendu allait être aussi beau, ou si les animations allaient être aussi fluides et réalistes dans la version finale.

Sur ce point, ne vous inquiétez pas, aucun downgrade en vue, et de toute façon, nous aurons encore de nouvelles vidéos à nous mettre sous la dent d’ici la sortie de The Last of Us Part II sur PlayStation 4 le 19 juin prochain.