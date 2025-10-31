The Florist – Quand l’horreur se met au vert

Le tout jeune studio de développement néo-zélandais Unclear Games vient secouer le monde désormais foisonnant du survival horror avec The Florist. Dévoilé par l’intermédiaire d’une première bande-annonce, le jeu promet une expérience pour le moins originale avec les plantes et autres fleurs comme menace principale. Le studio promet un jeu novateur qui saura se démarquer de la concurrence avec plusieurs arguments de taille. The Florist sera-t-il le sursaut attendu dans le paysage horrifique qui commence quelque peu à s’essouffler ?

Jessica Park versus les coquelicots

Dans The Florist, vous incarnez Jessica Park, une jeune fleuriste en charge d’une livraison dans la petite ville de Joycliff. Une fois sur place, la jeune femme découvre une ville déserte et en proie à une étrange menace. Tout l’écosystème floral de la ville semble s’être éveillé et se prépare à détruire la cité. Végétation grimpante, avatar de feuille et de sève pouvant se déplacer, lianes assassines (qui ne sont pas sans rappeler Evil Dead), tout est présent pour faire de la livraison de Jessica un cauchemar. Enfin, puisque les plantes ne semblent pas vouloir laisser partir la livreuse, Jessica devra se battre et résoudre plusieurs énigmes pour quitter la ville maudite.

The Florist compte bien nous surprendre avec un postulat qui s’écarte quelque peu des carcans horrifiques actuels. De plus, le développeur met l’accent sur le caractère neuf et encore jamais vu de sa création :

« […] The Florist propose une conception novatrice, un gameplay intense, des énigmes complexes et des graphismes époustouflants. »

Beaucoup d’ambition pour un premier projet n’a jamais fait de mal, l’exemple le plus parlant récent serait celui de Tormented Souls. Espérons que The Florist emprunte le même chemin.

Un (autre) survival horror à l’ancienne

Comme tant d’autres avant lui, The Florist revendique un gameplay et une mise en scène à l’ancienne. Inspiré des sempiternels Resident Evil et Silent Hill, le jeu adoptera une caméra fixe, des déplacements limités et lourds et une dimension escape game qui fera la part belle aux énigmes retorses et aux ressources limitées. Mais The Florist compte bien apporter sa pierre à l’édifice avec des mécaniques plutôt osées pour une première proposition de survival horror.

Jessica pourra affronter les plantes et les fleurs menaçantes à l’aide d’armes à feu ou blanches mais aussi grâce à des armes improvisées (construites ou trouvées). Les créatures florales seront plus ou moins violentes selon le cycle jour/nuit dynamique et l’inventaire n’aura pas de limite de stockage. Dans cet esprit d’accessibilité, le jeu profitera de sauvegardes automatiques et de plusieurs modes de difficulté.

Enfin, les décors et effets du jeu sont entièrement conçus à la main par les équipes d’Unclear Games, ce qui permet l’ajout de quelques fantaisies dans cet univers. Le développeur souligne l’importance de la lumière et de la couleur dans l’expérience souhaitant s’écarter des survival horror entièrement tournés vers l’obscurité et les recoins sombres d’où jaillissent les monstres. Ici les plantes sont à l’honneur et de ce fait toute la beauté qui les entoure.

Unclear Games compte bien redéfinir à sa manière les codes déjà vieillissants du survival horror indépendant. Avec ses nombreux arguments concernant son accessibilité, sa jouabilité et son ambiance pour le moins originale, The Florist a toutes les cartes dans son bouquet pour devenir une belle surprise bourgeonnante ! The Florist sera disponible en 2026 sur PlayStation 5, Switch 2 et PC.