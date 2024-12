The First Berserker : Khazan – Une date de sortie pour ce Souls-like coréen

Lors des Game Awards 2024, The First Berserker: Khazan s’est permis de dévoiler un nouveau trailer cinématique réalisé par les frères Russo (les yes men derrière nombre de films Marvel), mettant l’accent sur la cruauté de son univers de dark fantasy. L’occasion également d’annoncer une date de sortie et une démo qui sera disponible sur toutes les plateformes de sortie.

Ce Souls-like coréen développé par Neople et publié par Nexon prend place dans l’univers de Dungeon Fighter Online, un beat ’em up MMO né en 2005, qui s’est étendu sous diverses formes, comme avec le jeu de combat DNF Duel d’Arc System Works. Ici, l’action se déroule 800 ans avant les événements du jeu d’origine, pour raconter les périples du tout premier berserker du continent d’Arad.

Le trailer met en scène Khazan, notre héros accusé de trahison et doté du pouvoir de Blade Phantom, affrontant une armée de Dragonkin, tout en laissant planer un mystère autour d’un nouvel antagoniste. Peut-être que les fans reconnaîtront les références ?

Les précommandes sont désormais ouvertes, avec des bonus cosmétiques exclusifs dont nous avons l’habitude. Les joueurs optant pour l’édition Deluxe recevront des ensembles d’armes et d’armures supplémentaires, un livre d’art numérique, la bande originale et un accès anticipé de 72 heures au jeu.

Une démo publique sera disponible dès le 16 janvier 2025 sur toutes les plateformes, offrant un avant-goût de ce nouveau prétendant au genre des Souls-like. Précisons que les données sauvegardées dans la démo pourront être transférées vers le jeu complet, permettant aux joueurs de conserver leur progression.

Reste-t-il de la place pour encore et toujours des Souls-like ? La franchise Dungeon Fighter Online étant largement méconnue dans nos contrées, rien ne garantit un engouement particulier pour celui-ci. Mais la démo devrait tout de même nous offrir un aperçu. The First Berserker: Khazan arrivera le 27 mars 2025 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.