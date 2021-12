DNF Duel – Les différents pugilistes se présentent en vidéos

Ça va bientôt faire un an, un an que nos yeux se sont posés sur DNF Duel et la fièvre n’est toujours pas tombée… Non, nous ne sommes pas victimes d’un cas extraordinairement carabiné de Covid, c’est simplement notre corps qui répond au projet issu de la collaboration entre Neople (peu connu chez nous malgré la popularité de son Dungeon Fighter Online en Asie) et Arc System Works (Blazblue, Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ). Cependant, nous le disions plus haut, il aura fallu un an pour que le titre apparaisse à nouveau dans l’actualité et la hype aurait dû retomber. Elle ne l’a pas fait. Au contraire, elle attendait que le titre retrouve le chemin de nos colonnes, ce qui a enfin fini par se produire.

Depuis quelques jours à présent, les partenaires partagent, par le biais de la chaîne officielle du jeu sur YouTube, de nouvelles informations avec des vidéos de présentation. Naturellement, il s’agit de courts segments mettant en scène les membres du casting déjà apparus au sein du trailer d’annonce de l’an dernier et ils ne se contentent que de montrer une partie du moveset de chacun de ces pugilistes ainsi que leurs overdrives (à moins que DNF Duel ne dispose de coups permettant l’élimination d’un ennemi en une fois comme dans Guilty Gear (improbable si vous demandez notre avis)).

Pourquoi autant d’excitation de notre part alors que c’est finalement si peu ? Très bonne question, l’ami ! Disons que nous ne pouvons nous empêcher de penser que si la communication accélère sa marche et étale ce qui nous attend en jeu (même si la poignée de vidéos partagées à ce jour ne nous apportent pas grand-chose d’inédit), logiquement, nous devrions prochainement découvrir les supports sur lesquels le titre apparaîtra et quand. Espérons qu’ils prévoient également une version occidentale de cette galette, non ? Qu’en pensez-vous ?

Bref, c’était effectivement peu, mais ça reste quelque chose, n’est-ce pas ? Peut-on espérer l’existence d’un système d’évolution ou de customisation (pour faire écho à celui de Dungeon Fighter Online) ? Les seize personnages du jeu en ligne seront-ils de la partie ? Aucune idée à l’heure actuelle, mais qui sait, ces nouvelles tomberont peut-être bientôt. On vous laisse avec le dernier trailer en date ci-dessous. Vous pouvez visionner les autres en cliquant sur le lien dans les sources.