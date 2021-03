The Fall gratuit cette semaine sur l’Epic Games Store

Comme quasiment chaque semaine, un nouveau jeu devient gratuit cette semaine sur l’Epic Games Store, et si la semaine dernière était placée sous le signe de la survie spatiale avec Surviving Mars, aujourd’hui c’est un tout autre délire qui devient disponible. Disponible depuis le 30 mai 2014 sur PC (oui ça remonte), The Fall est une œuvre d’anticipation SF à l’univers assez unique et original.

On y incarne en effet une IA, ARID, embarquée à bord de la combinaison mark-7 d’un pilote s’étant écrasé sur une planète inconnue et hostile. Alors même que la vie de son porteur est en danger et qu’il est gravement blessé, vous devrez tout faire pour le maintenir en vie. Pour ce faire, vous prendrez le contrôle de la combinaison en question pour partir en quête d’aide, tout en respectant néanmoins les trois lois de la robotique établie par l’auteur Isaac Asimov que voici :

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger.

Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi.

Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

Il s’agit donc d’un jeu qui brille de par sa narration, sa direction artistique assez atypique et offre un gameplay mélangeant action, plateforme et puzzle avec en prime quelques choix moraux à effectuer. Développé par le studio Over The Moon, The Fall a d’ailleurs connu une suite tout aussi bonne en 2018 nommée The Fall Part 2:Unbound, disponible d’ailleurs à l’achat sur l’Epic Games Store.

Enfin, sachez qu’il est possible de récupérer le titre dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 25 mars prochain à 16h, avant qu’un autre prenne le relais, un dénommé Creature in the Well, sorte de hack’n’slash mélangé avec quelques composantes du jeu de flipper. Un titre là encore original et savoureux que l’on ne saurait que trop vous conseiller.