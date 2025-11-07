The Berlin Apartment, un voyage à travers le temps et l’histoire

The Berlin Apartment, le nouveau projet du studio indépendant allemand BTF (Bildundtonfabrik), nous propose d’être témoins de l’histoire berlinoise dès le 17 novembre prochain. Connu pour ses productions à la croisée du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo, BTF signe ici une expérience 3D à la première personne centrée sur l’exploration.

Entre les quatre murs d’un appartement situé à Berlin, la découverte de 120 ans d’histoire se fait à travers les récits de ses habitants et de leurs quotidiens. Mais il n’y a pas que les personnages qui évoluent au fil du jeu et du temps : si vous décidez de jeter un coup d’oeil par la fenêtre de la cuisine, c’est Berlin tout entière qui se métamorphose au fil des années. Archive vivante d’une ville mémorable, elle portera tour à tour les stigmates de la pandémie du COVID, de la Guerre Froide, de la construction puis de la chute du Mur et de la montée du fascisme qui mènera à la Seconde Guerre Mondiale.

Lorsque nos yeux quittent les bâtiments et rues voisines pour se tourner vers l’intérieur de notre foyer temporaire, l’histoire s’exprime également à travers le décor : l’ameublement, le choix de la décoration, les objets du quotidien sont autant d’indices permettant de découvrir le passé enfoui du lieu. L’appartement est le véritable protagoniste du jeu. Il faudra passer de pièce en pièce et observer attentivement chaque détail. Une annotation dans la marge d’un livre, un jouet oublié, une lettre glissée entre deux pages… Même vide, cet espace de vie semble toujours porter la mémoire de celles et ceux qui l’ont occupé, et n’attend que la curiosité d’un.e joueur.se pour en révéler tous les secrets.

La narration de The Berlin Apartment est une collection d’histoires courtes où chaque époque possède sa propre atmosphère. Au cours des années, le ton et l’ambiance des pièces changent, comme si chaque période constituait un chapitre de destins distincts pourtant lié par un même lieu ayant traversé le temps et ses méandres. Pour accompagner cette traversée, le gameplay se module lui aussi selon les différentes vies de l’appartement. Chaque épisode dispose de sa particularité : un mini simulateur de vol d’avion en papier, un casse-tête pour ranger sa valise (tiens tiens, ça nous rappelle Unpacking…) ou encore une courte séquence où vos choix façonnent votre propre déroulé narratif. Les contraintes et enjeux liées aux époques parcourues influencent directement la perception de l’histoire. Le logement apparaît à la fois chaleureux et mélancolique, abritant en lui des fragments de passés oubliés, accompagnant les transitions historiques sans lourdeur, dans un style coloré inspiré de la bande dessinée.

BTF travaille depuis plusieurs années à rapprocher écriture audiovisuelle et interaction vidéoludique. Le studio avait notamment signé Trüberbrook, déjà centré sur l’ambiance, les dialogues et une approche narrative européenne assumée. The Berlin Apartment se vit comme une expérience proche de celles du cinéma. L’enjeu n’est pas d’accumuler des choix déterminants, mais de devenir collectionneur.se d’histoires et d’archives. Les dialogues abordent subtilement des thèmes tels que la solitude urbaine, les débuts puis les fins des relations, les rencontres fortuites mais touchantes ou encore l’importance de maintenir une mémoire historique collective. C’est un jeu qui invite à prendre son temps, à observer, à s’émerveiller et se recueillir. Celles et ceux qui apprécient les expériences narratives portées par une atmosphère forte, telles que celle de Firewatch ou Before Your Eyes, y trouveront la promesse d’un moment suspendu.

The Berlin Apartment pourrait bien s’imposer comme l’un de ces titres qui laissent une empreinte indélébile une fois l’écran devenu noir. Rendez-vous le 17 novembre pour l’emménagement !