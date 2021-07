Test Phantom Abyss – Devenez le meilleur explorateur de temples

Disponible en accès anticipé depuis le 22 juin dernier, Phantom Abyss est le nouveau Rogue-like multijoueur asynchrone développé par Team WIBY et édité par Devolver Digital. Plongez au cœur de temples plus dangereux les uns que les autres à la recherche de la relique légendaire afin d’entrer dans l’Histoire. Sous la forme d’un jeu de plateforme à la première personne, vous n’aurez qu’une seule chance de venir à bout des temples générés aléatoirement.

À l’heure où l’accent est mis sur les jeux en multijoueur, ce mode asynchrone apporte une certaine nouveauté dans le paysage vidéoludique. Annoncé comme offrant un véritable challenge, Phantom Abyss se démarque des autres titres par de nombreux points que nous allons découvrir tout au long de ce test.

(Test de Phantom Abyss en accès anticipé réalisé sur PC à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Un mode multijoueur original

Le cœur du titre repose sur le multijoueur asynchrone, qui consiste à avancer dans les temples tout en observant les fantômes des autres joueurs s’étant déjà essayés à celui-ci. Ainsi il est plus facile de prévoir les pièges meurtriers et de trouver les coffres cachés afin d’obtenir des pièces. Il nous est donc proposé de profiter d’une aventure en solo tout en essayant de faire mieux que les autres joueurs et de réussir là où ils auront échoué.

Malgré cet aspect compétitif, les fantômes pourront vous aider à apprendre différentes techniques pour avancer plus vite, comme par exemple la possibilité d’utiliser votre fouet sur les coffres afin de récupérer le butin à distance, stratégies non évoquées dans le tutoriel. De plus, à votre mort votre butin et le fouet utilisés seront piégés dans le temple et pourront être récupérés gratuitement si un autre joueur parvient à obtenir la relique.

En découle un certain esprit communautaire dans Phantom Abyss, puisque chaque temple dispose d’un code qu’il sera possible de partager avec vos amis afin qu’ils puissent venir à bout ou échouer dans le même temple que vous. Pour le moment certains modes sont encore en développement car, nous le rappelons une fois de plus, le titre est encore en accès anticipé et de nombreuses nouveautés devraient être présentes lors de sa sortie.

Une difficulté bien dosée

Si vous recherchez du challenge, Phantom Abyss est fait pour vous. En effet, il ne suffit pas d’éviter les pièges armé de votre fouet, de dangereux gardiens veillent sur chaque temple et gagneront en puissance à mesure que vous progresserez dans les profondeurs de celui-ci. Chaque étage augmentera la force du gardien qui influencera sa vitesse de déplacement ou d’attaque. Trois niveaux sont déjà disponibles par temple mais il reste possible de sortir plus tôt de celui-ci afin de conserver son butin et bénir votre fouet.

Au troisième étage de chaque niveaux, vous aurez le choix entre avancer au niveau suivant, vous rapprochant de la relique légendaire, ou essayer de vous procurer la relique de celui dans lequel vous vous trouvez. Toutefois les pièges seront de plus en plus dangereux et les gardiens de plus en plus redoutables, mais en cas de succès, cela vous permettra de débloquer de nouveaux fouets plus puissants.

Pour vous aider lors de votre exploration, les fouets disposent d’effets bénéfiques mais également de malus tant qu’ils ne seront pas bénis avec une relique suffisamment puissante. De plus ,des statues de bénédictions seront placées à la fin de chaque chaque étage afin d’acheter, avec les pièces trouvées dans les coffres, des bonus améliorant vos déplacements ou votre santé. En outre, la difficulté est progressive et nous permet de véritablement ressentir notre progression dans Phantom Abyss.

Avec son mode multijoueur asynchrone et sa difficulté punitive, Phantom Abyss se distingue des autres titres et nous offre un véritable challenge. Bien qu’il reste encore quelques bugs mineurs, n’impactant pas nos parties, il est très plaisant d’explorer les nombreux temples à la recherche des reliques. De véritable stratégies peuvent être construites grâce aux différents fouets et aux bénédictions afin de choisir ou non d’avancer encore plus loin dans les différents temples.

La bande originale est également très réussie et s’adapte en fonction de votre progression, indiquant par exemple l’apparition et le rapprochement des différents gardiens. Ainsi il nous tarde de pouvoir profiter du titre lors de la sortie de son early access afin de découvrir les nouveautés, et pourquoi pas même de nouveaux modes ou l’ajout d’options de personnalisations. Pour rappel, Phantom Abyss est d’ores et déjà disponible sur Steam et sur la plateforme de cloud gaming GeForce NOW de Nvidia.