Phantom Abyss – Partez à la conquête de reliques légendaires

Si vous êtes amateur de jeux de parkour et de chasse aux trésors dans des temple oubliés, Phantom Abyss vous plongera dans une grande aventure qui nous rappelle déjà celles d’Indiana Jones. Devolver Digital et Team Wiby nous annoncent l’arrivée en accès anticipé de leur nouveau Rogue-like multijoueur asynchrone, permettant de défier vos amis dans une course pour atteindre une relique légendaire dans des temples piégés et dangereux.

Ces derniers seront générés aléatoirement afin de rendre chaque course différente mais pas de panique, les fantômes d’autres joueurs seront présents et vous permettront de voir leur parcours jusqu’à leur échec. Car vous ne disposerez que d’une seule tentative par temples, ce qui rendra la tâche bien plus ardue. Pour espérer réussir à atteindre la relique légendaire, votre fouet sera votre meilleur allié et chaque run vous permettra de débloquer des compétences pour vos prochains temples.

Bien que vous ne puissiez retourner dans les temples échoués, il sera possible d’envoyer le code des temples aux autres joueurs afin que ces derniers puissent les essayer et atteindre le trésor ultime. Grâce à celui-ci il sera possible de revendiquer les temples réussis afin de les faire disparaitre à tout jamais, apportant une certaine fierté d’avoir réussi là ou tant d’autres joueurs auront péri.

Le multijoueur asynchrone est à différencier du multijoueur asymétrique, puisqu’ici vous ne pourrez apercevoir que le fantôme des autres joueurs ayant déjà essayé le temple en question. On retrouve le plus souvent ce mode de jeu multijoueur dans des jeux de gestion (la terrible époque des jeux Facebook tel Farmville) ou encore les jeux de course et de sport comme Steep, dans lesquels les fantômes peuvent nous aider pour choisir quel chemin emprunter.

Phantom Abyss sera disponible en accès anticipé sur Steam dès le mois de juin. Le titre est également en partenariat avec Nvidia et sera accessible à la même date sur la plateforme de cloud gaming GeForce NOW. Le trailer dévoilé nous présente essentiellement les mécaniques liées au grappin et pour le moment il est difficile de dire quels éléments de parkour seront présents dans le nouveau titre de Team Wiby et Devolver Digital.