Silly Polly Beast – Un Rogue-like sombre et violent à venir

Silly Polly Beast est le premier jeu PC du studio Anji Games qui, jusqu’à présent, s’était cantonné à des titres sur mobile tels que Fury Turn ou Hellrider. Pour leur première incursion dans la cour des grands, les développeurs ont fait le choix de se tourner vers un Rogue-like sombre et violent. Il proposera une ambiance pesante et solitaire, où le sentiment de vulnérabilité est constant.

Peu d’éléments ont filtré de cette petite production qui prend place dans une ville désertée et lugubre. Un profond sentiment de solitude nous envahit face à la précarité de la situation de notre héroïne, une jeune fille en quête de liberté qui va devoir affronter des hordes de monstres sanguinaires menés par La Bête, l’alpha qui contrôle les lieux. Dans des décors variés et vastes, notre personnage évolue, semble-t-il, tableau par tableau, invitant ainsi le joueur à l’exploration des lieux qu’il faudra s’approprier afin de pouvoir progresser. De plus, on alternera les perspectives de caméra en fonction des moments de jeu.

En effet, les combats se dérouleront en vue du dessus et il semble qu’ils seront le principal atout du jeu, car Anji Games nous promet des gunfights nerveux et violents. Il faudra se montrer rapide et habile pour s’extraire des hordes de monstres qui déferleront sur nous.

Sans volonté de révolutionner le genre du Rogue-like, Silly Polly Beast tente de se démarquer et s’inspire des mécaniques de jeu et des angles de caméra qui ont connu le succès au milieu des années 1990 pour offrir du dynamisme et de la nervosité à son titre.

La direction artistique est globalement agréable et visuellement cohérente pour ce type de production. On ne peut s’empêcher de grincer des dents quant au rendu qui aurait mérité plus d’application dans les textures notamment, mais cela fait aussi le charme de ce Silly Polly Beast. En effet, les développeurs ont habilement compensé ce manque de ressources en mettant l’accent sur l’ambiance générale pour favoriser l’immersion.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, peu d’informations sur son développement ont filtré. Silly Polly Beast étant une première pour Anji Games, le studio se montre discret et distille les nouvelles au compte-gouttes. Pour le moment, il reste difficile de se prononcer davantage sur le titre et sur sa qualité globale. Il semble néanmoins, au vu des premières images et vidéos qui circulent, que le jeu mérite notre attention. Silly Polly Beast sera disponible sur PC via Steam, mais il faudra encore patienter, car à cette heure, aucune date de sortie officielle n’est connue.