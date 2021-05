Hotline Miami Collection fera bientôt son retour en version physique

Depuis sa sortie en 2012, le titre développé par Dennaton Games et publié par Devolver Digital continue de faire parler de lui encore aujourd’hui. Réapparu sur le devant de la scène en août 2019 pour son arrivée sur Switch et en avril 2020 sur Xbox One au format dématérialisé, Hotline Miami Collection sera disponible dans l’été au format physique pour les consoles de Sony et Nintendo.

Ces deux shooters en vue du dessus se sont fait remarquer à l’époque pour leur style très rétro, avec leur imagerie inspirée des 80s, leur gameplay très nerveux et leur ultra-violence. Hotline Miami et Hotline Miami 2: Wrong Number ont ainsi marqué l’univers du jeu vidéo indépendant et continuent de s’exporter sur les différentes plateformes. Ces titres sont également prisés des amateurs de speedrun puisque le gameplay proposé se prête à merveille à cette discipline, et avec beaucoup d’entraînement, il est possible d’en venir à bout en moins d’une heure.



C’est l’éditeur Just For Games qui se chargera de la distribution française de Hotline Miami Collection sur PS4 et Switch. Cette nouvelle édition physique comprendra les deux titres de la saga sur deux disques ou sur une cartouche, pour la somme de 34,99€. Ce prix semble justifié par l’ajout d’un artbook d’une trentaine de pages ainsi qu’une couverture réversible pour l’édition PS4 et un artwork exclusif pour celle sur Switch.

Si vous êtes passé à côté de ces jeux, ou si vous êtes simplement fan de la série, cette édition sera l’occasion de se replonger dans cette vision de Miami de la fin des années 80, avec une bande originale parfaitement travaillée (Perturbator…) et des inspirations cinématographiques telles que Drive de Nicolas Winding Refn, dont on reconnaît très clairement le bomber porté par le personnage principal. De plus, la grande variété d’armes disponibles offre une grande liberté dans la manière d’exécuter les nombreux criminels placés sur votre route.

Ainsi, la version physique de Hotline Miami Collection sera disponible dès le 16 juillet 2021 pour PS4 et Switch, sur le site de Just For Games. Il est également possible de précommander la version de votre choix dès maintenant sur des sites tels qu’Amazon et la Fnac. Êtes-vous prêt à retrouver vos masques préférés et vous défouler sur les mafieux russes qui oseront croiser votre chemin ?