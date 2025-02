Terry Cavanagh (VVVVVV) nous livre une compilation introspective

Il est probable que vous ayez déjà testé, au moins le temps d’une rapide défaite, un jeu accessible gratuitement sur le net, avant de découvrir une version plus aboutie sur Steam pour la modique somme de 2,99 € : Super Hexagon. Nous évoquions récemment le nouvel éditeur irlandais Banshee Games dans un article où il était notamment question de créateurs de jeux venus d’Irlande et c’est le cas de l’homme du jour, Terry Cavanagh, à l’origine de ce jeu aussi exigeant qu’addictif.

C’est sur son site distractionware.com que Terry Cavanagh partage son actualité de développeur indépendant. On y trouvait ainsi l’annonce de la sortie de ce célèbre jeu (17000 évaluations Steam), mais aussi de Dicey Dungeons, VVVVVV et de nombreux autres projets plus confidentiels, mais tout aussi intéressants.

Ainsi, nous apprenions récemment que Terry Cavanagh préparait une compilation surprenante, baptisée Terry’s Other Games, avec une sortie prévue pour le 13 février prochain et un prix annoncé de 9,99 $ USD. Si le trailer ne fait pas immédiatement rêver, c’est parce que cette collection rassemble des jeux très expérimentaux, axés avant tout sur l’expérience. On pense notamment à At a Distance, un jeu coopératif d’une trentaine de minutes, autrefois conçu pour être joué sur deux ordinateurs connectés en LAN, mais retravaillé afin de fonctionner sur une seule machine.

La compilation inclut également des projets que le game designer décrit ainsi :

« Un tas de petits jeux plus brouillons : des jeux expérimentaux créés en un week-end, un prototype inachevé, des jeux humoristiques réalisés pour des game jams, un jeu que j’ai conçu à l’adolescence. »

C’est là que tout prend son sens : cette compilation n’a pas pour ambition de rivaliser avec un jeu commercial. Son véritable objectif est d’offrir au public un regard rare et fascinant sur l’envers du décor du développement indépendant.

Évidemment il n’est pas question ici de 4ème mur ou de bonus qu’on trouverait dans les collectables d’un jeu, mais bien de véritables petits projets condensant près de vingt ans de game design. Des prototypes abandonnés aux jeux conçus à la va-vite lors d’une game jam, en bref : un trésor pour les passionnés de création.

En 2021, Deconstructeam (The Red String Club) proposait une approche similaire avec Essays on Empathy. Ce recueil rassemblait une dizaine de jeux explorant la manière dont le gameplay peut servir la narration. En complément, chaque titre s’accompagnait d’une galerie d’illustrations et d’une interview, offrant ainsi une réflexion approfondie sur l’acte de création vidéoludique.

La démarche de Terry semble empreinte de candeur. Ses jeux sont bruts, parfois incomplets, parfois douloureux, mais témoignent d’une certaine honnêteté envers le joueur. Il nous ouvre la porte de son univers, et il ne nous reste plus qu’à attendre une petite semaine pour pouvoir y pénétrer.