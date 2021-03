Tell Me Why – Découvrez le premier chapitre gratuitement

Le très prolifique studio parisien Dontnod Entertainment (Life is Strange, Vampyr, Remember Me) propose aux heureux possesseurs de Xbox One/Series X|S et PC de se plonger dans leur dernière production sans même ouvrir leur portefeuille. Tell Me Why est un jeu épisodique (format qu’affectionnent les développeurs) qui se compose de trois chapitres parus au cours de l’été 2020.

Le titre vous plonge dans la glaciale ville de Delos Crossing, cité fictive d’Alaska. Vous y rencontrerez Tyler et Alyson, des jumeaux séparés par la vie, qui se retrouvent bien des années après leur séparation. Partageant un passé douloureux et de lourds secrets, ils vont devoir réapprendre à se connaître et faire face à leurs démons.

Soulignons que Tell Me Why a pour particularité d’avoir été conçu en collaboration avec le GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), et d’aborder avec délicatesse et sans voyeurisme le sujet de la transidentité de Tyler, l’un de ses héros.

Celles et ceux qui ont apprécié Life Is Strange ne seront pas dépaysés. Le titre est très contemplatif, et vous serez mis face à de longues séquences pendant lesquelles vous pourrez poser votre manette et profiter de l’histoire. Le gameplay est réduit à son minimum, et ce n’est pas grâce à lui que brille le jeu. On vous impose çà et là quelques énigmes (très sommaires) et quelques séquences sans grand intérêt ni pour l’histoire, ni pour le joueur (faire des courses dans un drugstore, une séquence de recherche dans un commissariat pas vraiment passionnante…). C’est par sa narration que Tell Me Why tire son épingle du jeu, et avec brio.

With Chapter 1 of Tell Me Why now available for free, we encourage new players to visit our FAQ. This page shares info about the making of Tyler's character, plus details (occasionally with spoilers) about some instances of misgendering, violence and more. https://t.co/VII92onM8V — Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) March 9, 2021

Si vous êtes sensible au type de narration et d’expériences vidéoludiques que propose le studio Dontnod, nous ne pouvons que vous inviter à profiter de l’occasion qui vous est offerte de jouer au premier chapitre de cette aventure gratuitement. Vous ne serez pas déçu du voyage.