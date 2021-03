Hoa se dévoile au travers d’une vidéo de gameplay relaxante

Surprise prometteuse dévoilée en décembre 2020, la scène indépendante s’enrichira bientôt d’un jeu doté d’une direction artistique se rapprochant des somptueux visuels des films Ghibli. C’est en avril 2021 que devrait sortir Hoa, jeu de plateformes/puzzle baignant dans une atmosphère douce et paisible sublimé de décors peints à la main et de musiques relaxantes. Pour permettre aux amateurs du genre et aux curieuses et curieux de patienter, PM Studios a dévoilé une vidéo de 7 minutes gameplay.

Nous retrouvons ici notre petit personnage encapuchonné dans un environnement du second chapitre nommé “The Forest”. La cofondatrice et directrice artistique de Skrollcat Studio, Son Tra, prêtera sa voix pour nous narrer l’histoire derrière le choix de cette zone. Le petit être que l’on incarne, dénommé Hoa, voyagera de sa minuscule taille au travers d’environnements immenses. C’est dans un décor chaleureux que notre personnage sera amené à dialoguer avec les insectes qui l’entourent, lui proposant leurs aides pour progresser dans son exploration.

En terme de gameplay, c’est sans surprise qu’il sera tourné vers un système des plus classique, le studio mettant surtout en avant son univers et sa direction artistique. Des énigmes viendront se greffer aux plateformes mais également des ennemis.

Dans cette vidéo, on peut découvrir un robot qui vous repoussera lors de vos tentatives d’ascension et c’est, sans user de violence, qu’il vous faudra le dépasser. En effet, c’est avec une approche pacifique que le studio souhaite aborder le jeu. Ainsi, ils vous faudra les contourner où vous servir d’eux pour progresser, le jeu n’ayant pas de système de point de vie ou de dommage. La video se termine avec le réveil d’un premier boss sans nous dévoiler l’épreuve que celui-ci représentera.

Cette quête de non violence est une approche intéressante permettant au joueur de se laisser voyager avec notre petit personnage dans la simplicité et la douceur, profitant ainsi pleinement de l’aspect poétique et apaisant de son univers ainsi que ses musiques qui se sont révélées jusqu’ici des plus ravissantes.

Il ne nous reste plus qu’à patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir l’univers enfantin et bienveillant d’Hoa. Rappelons que le jeu sera disponible via le Nintendo eShop de la Switch et sur PC via Steam.