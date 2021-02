Solar Ash – Un trailer de gameplay dévoilé

Annoncé il y a bientôt deux ans de cela Solar Ash refait à nouveau parler de lui à l’occasion du State of Play. Ce jeu de plateforme/aventure est développé par Heart Machine et édité par Anapurna Interactive, qui se sont fait connaitre en 2016 avec le très bon Hyper Light Drifter, et ne cache d’ailleurs pas les influences de son illustre ainé.

Il a été dévoilé trois minutes de gameplay commentées par Alx Perston, le directeur créatif, nous permettant d’entrevoir quelques éléments qui donnent matière à l’enthousiasme.

Le joueur va ici incarner Ray, une guerrière cherchant à sauver les siens de l’Ultravoid, un trou noir avalant des monde entiers sur son passage. Notre héroïne particulièrement véloce va partir en chasse, à la poursuite de gigantesques sentinelles détentrices de son salut et celui de son peuple.

Une chose est sûre, le titre se veut dynamique dans les phases d’exploration et même nerveux dans les combats. La fluidité des déplacements de notre personnage dans des décors très inspirés rend l’ensemble très agréable. Mention spéciale à la direction artistique qui, à première vue, semble être au rendez-vous d’un quête épique offrant des décors propices à la contemplation. On peut également espérer un usage malicieux de la 3D pour profiter de l’agilité de Ray et ainsi proposer encore davantage de verticalité. Il est aussi permis de croire que les combats, notamment de boss, seront à la hauteur des premières images : grandiose!

Anapurna Interactive frappe un grand coup avec ce Solar Ash qui promet une grande aventure dynamique et dépaysante dans la droite lignée de son Hyper Light Drifter confirmant ainsi l’essai. Reste à savoir maintenant si Ray sera à la hauteur de nos attentes sur la durée. Une chose est sûre, elle a déjà fait chavirer nos cœurs de joueurs qui ont hâte de mener sa quête à bien.

Rendez-vous est pris courant cette année 2021, sans d’avantage de précisions pour le moment, sur PC et PlayStation 5.