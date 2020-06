Solar Ash nous replonge dans l’univers d’Hyper Light Drifter

Solar Ash était à la présentation PlayStation 5, mais il faudra se contenter de peu en attendant un peu plus de gameplay.

Solar Ash c’est un jeu dont nous avions déjà connaissance depuis plusieurs mois, et après s’être légèrement dévoilé sur l’Epic Game Store, le nouveau jeu des créateurs de Hyper Light Drifter a eu une place de choix lors de la présentation PS5 d’hier. Il s’agit donc du deuxième titre du studio Heart Machine, et le moins que l’on puisse dire c’est que ça se voit au premier coup d’oeil.

Même si nous savons peu de choses sur Solar Ash, nous savons au moins qu’il se déroulera dans le même univers qu’Hyper Light Drifter, et qu’on y incarnera un personnage pour le moment assez énigmatique pouvant glisser sur le sol et voyager en passant au travers de gigantesque trous noirs.

La direction artistique semble soignée, la bande-son tout autant, et pourtant, comme l’on ne sait pour le moment pas encore grand chose sur les enjeux, les objectifs, ou encore les particularités et pouvoir du personnage, nous avons un peu de mal à vraiment nous enthousiasmer. Il faut bien dire que le passage à la 3D nous laisse une saveur un peu amère dans la bouche, notamment car avec Hyper Light Drifter, le studio avait réussi un véritable tour de force, produisant une des expériences les plus marquante que nous ayons vécu que cette génération.

Pour autant, nous allons faire confiance à Heart Machine, et les laisser nous dévoiler un peu plus Solar Ash, avant d’imaginer le pire. Le studio a certainement encore de très bonnes idées à mettre en oeuvre, et pour le moment, ce titre reste prévu pour 2021, sur PC via l’Epic Game Store, mais aussi en exclusivité consoles, sur PS4 et PS5.