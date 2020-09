Ori and the Will of the Wisps – L’aventure hybride continue

Lorsque le logo de Moon Studios est apparu hier en fin d’après-midi durant la dernière présentation de Nintendo, l’atmosphère s’est subitement alourdie. “Vous n’allez pas nous dire que…” Eh bien si ! Alors qu’il y a encore peu, Gennadiy Korol, le directeur du projet, confirmait lors d’une foire aux questions ne rien avoir à partager au sujet d’un éventuel portage Switch de son dernier titre (insistant de surcroît sur la prouesse technique que cela serait), Ori and the Will of the Wisps va bel et bien voir le jour sur la console hybride.

Mieux encore, ces petits malins nous ont bien roulés puisque l’attente fut bien courte. Effectivement, la suite de Ori and the Black Forest est déjà disponible sur l’eShop de la nomade. Mais, puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule (enfin, bien souvent au moins), la sortie de ce chef-d’œuvre (on parle quand même de près de 90% sur Metacritic sur plus d’une centaine de tests) est accompagnée comme il se doit par l’apparition d’une version collector physique signée par l’éditeur iam8bit.

Et quel sublime package ! En plus de découvrir une version boîte de la seconde aventure d’Ori, les joueurs qui se délesteront de 150 dollars (oui, belle somme quand même) pourront mettre la main sur une copie du premier jeu, des codes de téléchargement pour l’OST des deux titres, un pins, un art-book, un artwork, des cartes et un guide. De quoi joindre l’utile à l’agréable dans un seul coffret !

Naturellement, il vous faudra vous tourner vers les internets américains (et plus particulièrement vers le site dont le lien se trouve dans les sources) pour profiter de cette offre, car il est hautement improbable que vous le trouviez dans le Micromania du coin… Mais bon, vous pourrez également découvrir que des versions Xbox One et PC de cette édition collector sont prévues. En revanche, quel que soit votre support, vous n’aurez rien avant décembre…

De bonnes nouvelles donc pour les fans de platformers exigeants ! Ori and the Will of the Wisps est donc dès aujourd’hui disponible sur PC, Xbox One et, depuis hier, Nintendo Switch. On vous laisse découvrir le trailer d’annonce de la version hybride.