It Takes Two – “Ensemble, c’est mieux”, la nouvelle bande-annonce

Fidèle lecteur de New Game +, vous n’êtes pas sans savoir qu’on attend avec une certaine impatience la prochaine œuvre de Josef Fares, It Takes Two. Et si vous n’êtes pas venu ici depuis longtemps, on vous le dit : on attend avec une certaine impatience la prochaine œuvre de Josef Fares, It Takes Two.

Si on savait jusque là qu’il s’agirait évidemment de s’entraider dans un platformer 3D qui exige d’être parcouru à deux joueurs (la lubie de Fares depuis A Way Out), Electronic Arts nous en dit un peu plus aujourd’hui avec la publication d’une nouvelle bande annonce se concentrant sur le scénario.

Les deux poupées propulsées dans le monde fantastique d’It Takes Two sont en fait un couple au bord de la rupture. Ils rencontreront dans leur aventure toutes ces petites choses qui ont peu à peu fissuré leur couple, et qui tiendront lieu d’épreuves. Bien entendu, il faudra venir à bout de ces adversités pour, on l’imagine, resolidifier ce mariage en péril…

« S’il était sorti il y a deux ans, je n’aurai peut-être pas divorcé », écrit à propos du jeu Alyssa Mercante, qui a pu essayer les deux premiers niveaux pour le site GamesRadar.com. « Je voulais clairement continuer à jouer », ajoute-t-elle, enthousiaste, à la fin de sa preview. Et en effet, les quelques journalistes qui ont pu s’essayer au titre semblent tous assez enthousiastes, eux aussi.

Nous, en attendant, on reste impatients ! It takes Two débarque sur PlayStation 4, Xbox One Et PC le 26 mars prochain. Une mise à jour sera proposée dès cette même date pour profiter du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans les conditions permises par ces nouvelles machines. Petite déception au passage, on avait espéré voir le jeu au menu du Game Pass, le titre étant particulièrement poussé par Microsoft depuis un an maintenant, et EA s’étant fortement rapproché de son compatriote, mais il n’en sera rien… Cependant, un système de “Friend Pass” permettra de jouer à deux, même en ligne, en achetant qu’un seul jeu.

On vous laisse avec la dernière bande annonce en date du jeu, “Better Together”, idéalement rythmée par un morceau de Fleetwood Mac…