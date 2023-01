Taito fête ses 70 ans !

Les anniversaires s’enchainent et nous rappellent à chaque fois combien le jeu vidéo a atteint un âge vénérable… Alors que Sonic a fêté ses 30 ans tout au long de l’année 2021, que Pac-Man a lui soufflé ses 40 bougies quelques mois auparavant, le jeu vidéo a désormais largement dépassé la cinquantaine, si l’on considère que Pong (1972) était son acte de naissance. Le média fait pourtant figure de jeune homme face à l’une des marques emblématiques qui a construit son histoire, Taito, qui a en 2023 soixante-dix ans !

Taito, c’est évidemment Space Invaders, sorti en arcade en 1978, et devenu l’un des jeux vidéo les plus populaire de tous les temps. Mais l’entreprise a bâti, essentiellement dans les années 80, tout un pan de l’histoire du jeu vidéo avec des titres comme Elevator Action, Arkanoid, Bubble Bobble, plus tard dérivé en Puzzle Bobble, ou encore Darius ou Operation Wolf. Plus récemment, c’est la série de jeux de train Densha De Go! qui a réussi à s’attirer une communauté aussi improbable que passionnée. L’enseigne Taito est encore à ce jour l’une des plus visibles et des plus emblématique d’Akihabara, à Tokyo.

Akihabara qui d’ailleurs se mobilise pour célébrer l’anniversaire de la compagnie, puisque plusieurs cafés et restaurants proposeront des menus en forme de clins d’œil à Taito, et distribueront des goodies à l’effigie de la marque et de ses jeux. Un site web et un compte Twitter ont été ouverts pour annoncer les événements qui se dérouleront pour l’occasion. Si Taito est plus vieux que le jeu vidéo, c’est parce que la société n’a pas toujours travaillé dans l’univers vidéoludique. On connait bien l’histoire de Nintendo, d’abord fabricant de cartes à jouer, puis de jouets tout court avant de connaître le succès avec les “jeux électroniques”. La société Taito, née “Taitung” en Chine, fut, elle, la première au Japon à produire… de la vodka !

Pour l’instant, les activités de cet anniversaire se limitent à un concours de RT sur Twitter et aux menus “spéciaux” dans les cafés d’Akihabara. On espère des animations plus ambitieuses d’ici la date officielle des 7O ans, le 24 aout 2023. Et en attendant, on peut toujours célébrer Taito à la maison, avec les nombreuses compilations qui existent sur différents supports (Taito Milestone, sur Switch…), ou encore la superbe mini borne d’arcade Egret II mini sortie l’an dernier…