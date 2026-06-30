Supermassive Games en plein doute après la démission de son PDG

Depuis plusieurs années, Supermassive Games peine à convaincre. Le créateur de la licence The Dark Pictures était devenu le spécialiste de l’immersion horrifique, avec Until Dawn en tête de proue. Le jeu sorti en 2015 avait séduit en proposant une expérience proche des slashers movies à succès, comme Scream ou Vendredi 13. L’originalité du jeu portait sur la série de choix que le joueur devait prendre, pouvant causer des conséquences dramatiques sur le cours de l’histoire.

Le succès du jeu a motivé le studio à continuer dans cette direction, avec la création de la série The Dark Pictures Anthology, qui base son gameplay sur la formule Until Dawn. Pas moins de cinq jeux ont vu le jour au cours de ces dernières années, avec la récente sortie (oubliable) de Directive 8020 en mai dernier. Les jeux n’ont pas tous reçu le même accueil, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la formule s’essouffle. Malgré l’efficacité de son immersion et de ses cinématiques, les jeux pêchent par leur gameplay vieillissant et fortement répétitif.

Cela se répercute sur l’entreprise, qui a vécu deux vagues de licenciements entre 2022 et 2024, avec 130 départs. Cerise sur le gâteau, on apprend que l’actuel PDG, Robert Henrysson, vient de donner sa démission. Ancien président du studio Avalanche Studios, il était arrivé à la tête de la société au début de l’année 2024, suite au départ des cofondateurs de Supermassive Games, Pete et Joe Samuels.

Une recherche de renouveau

L’arrivée de Robert Henrysson à la tête de Supermassive Games pouvait poser des questions. Son ancien studio, Avalanche Studios, développait majoritairement des jeux d’action, à l’image de la saga Just Cause. En regardant de plus près, on se rend compte que les deux studios sont possédés par le groupe danois Nordisk Games, et que la prise de poste n’était que le résultat d’une simple gestion en interne. Une décision néanmoins peut-être précipitée par le retrait de la scène vidéoludique des cofondateurs du studio anglais, pour cause de maladie.

Sous la direction de Robert Henrysson, Supermassive Games a tenté de se renouveler, en explorant d’autres univers que ceux de la Dark Pictures Anthology. The Casting of Franck Stone a vu le jour grâce à la collaboration avec le studio Behaviour Interactive, permettant la création d’un jeu solo immersif horreur dans l’univers de Dead By Daylight. Bandai Namco a décidé de faire confiance au studio anglais pour le développement du 3e jeu de sa licence à succès, Little Nightmares. Des projets intéressants qui auraient pu permettre à Supermassive de gagner la confiance d’une nouvelle audience de joueurs, mais qui est retombé dans ses travers. Une narration et des cinématiques aux petits oignons, mais un gameplay trop linéaire et répétitif qui ne convainc pas les fans.

Après ses deux échecs, Supermassive Games avait besoin de revenir aux sources, avec un nouvel épisode de la Dark Picture Anthology, Directive 8020. Annoncé initialement en 2022, un trailer avait été présenté à l’occasion de la Gamescom 2024. Ce nouvel opus quittait la terre ferme pour rejoindre l’univers de la science-fiction, une première pour la saga d’horreur. Deuxième surprise, l’annonce d’un gameplay plus dynamique que les épisodes précédents, avec des phases d’infiltration et de survie, un vent de fraîcheur aussi perturbant qu’excitant pour les fans du genre. Malheureusement, après un report du jeu suite à la deuxième vague de licenciement qui a touché le studio, le jeu n’a pas rencontré le succès escompté.

On peut dire que le passage de Robert Henrysson à Supermassive Games est loin d’être mémorable. Le timing de son départ, moins de deux mois après la sortie de Directive 8020, ne laisse pas l’image d’une entreprise en pleine santé. Il aura tenu à laisser un message encourageant à son ancienne équipe avant de partir pour de nouveaux horizons.

« En tant que PDG de Supermassive Games, je suis honoré d’avoir pu guider le studio à travers de grandes turbulences dans l’industrie, élargissant sa base de clients et établissant une culture de qualité dans tous les aspects du développement. Mener un studio, ce n’est pas un travail solitaire – toute l’équipe est impliquée. »

Maintenant, que pouvons-nous espérer de la suite ? Directive 8020 étant tout fraîchement sorti, il faudra sûrement attendre quelques temps avant d’avoir des nouvelles de Supermassive Games. Le studio avait annoncé que la Dark Pictures Anthology compterait huit jeux au total, à voir comment il réussira à rebondir.