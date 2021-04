Super Meat Boy Forever – La ronde des consoles bientôt terminée

Pas évident le lancement de Super Meat Boy Forever… S’il a réussi à nous convaincre ici (notre incomparable N1co lui ayant même accordé un 8/10 dans son test), la nouvelle forme que la licence a prise avec ce nouveau volet aura divisé la critique comme le public, certains déplorant que la Team Meat ait abandonné la forme qui a permis à son premier titre de rencontrer la gloire (et changé la face de l’industrie en offrant les feux de la rampe à la scène indé) 10 ans auparavant. Donc oui, le premier contact n’a pas bien pris, mais il reste un public à convaincre sur PlayStation 4 et Xbox One.

Et ce public qui attendait le jeu pour le mois de janvier et qui depuis l’attend toujours peut enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel : le dernier titre de la Team Meat arrive sur leurs consoles dès le 16 avril. Oui, dès le vendredi 16 avril, les joueurs PlayStation 4 et Xbox One pourront mettre à l’essai Super Meat Boy Forever d’après un communiqué officiel. Tout comme la version Switch, le titre ne sera disponible qu’au format dématérialisé et proposé au tarif de 15,99 euros.

Pour rappel, cette affaire a lieu quelques années après la première odyssée qui a opposé Meat Boy et Bandage Girl à l’infâme Dr. Fœtus. Durant l’absence du vilain, le couple a profité de quelques années de bonheur mais également récolté le fruit de leur idylle (vous pouvez illustrer ceci avec la règle 34) avec l’adorable Nugget. Mais la crapule a fait son retour et plutôt que de s’en prendre à la jeune mère cette fois, c’est à présent au tour de leur progéniture de subir ses affres. Les jeunes géniteurs vont donc devoir poursuivre la fripouille et lui faire payer au centuple ses infâmies.

Voilà, Super Meat Boy Forever arrive donc sur PlayStation 4 et Xbox One le 16 avril. Le jeu est également disponible sur Nintendo Switch et PC. Maintenant, en sachant que le jeu n’est disponible qu’au format dématérialisé, si des décisions ne sont pas prises pour améliorer le futur des jeux en dématérialisé, il va peut-être falloir l’appeler Super Meat Boy: Until the Store Closes.