The Binding of Isaac: Repentance bientôt sur consoles !

Alors que les joueurs PC n’auront plus à attendre très longtemps pour en profiter, The Binding of Isaac: Repentance vient d’annoncer sa venue dans vos salons. L’éditeur Nicalis a révélé que cette nouvelle itération des aventures d’Isaac serait bien portée sur consoles. Alors, que devons-nous espérer ce portage, et quelles sont les nouveautés au menu de ce nouveau chapitre?

Surprise indépendante de 2011, le titre était à l’origine un simple jeu flash. Ce qui ne l’a pas empêcher de rapidement s’imposer comme un grand jeu. A la fois rogue-like exigeant et twin-stick shooter très nerveux, le jeu d’Edmund McMillen n’a jamais cessé de vivre dans le cœur des joueurs, les développeurs ayant pris soin d’enrichir le contenu du titre très régulièrement. Grâce à la création de DLC, à un premier remake en 2014, à l’ajout d’extensions et à de nombreuses refontes graphiques, les pixels Isaac n’ont pas pris une ride.

Au rayon des nouveautés, The Binding of Isaac: Repentance propose un menu gargantuesque:

Plus de 130 nouveaux objets (pour un total de plus de 700)

Un nouveau chemin alternatif complètement repensé incluant des chapitres, un boss final et une fin inédits

Plus de 100 ennemis originaux

Plus de 25 boss inédits

2 nouveaux personnages jouables

5 défis supplémentaires

L’ajout de 100 nouveaux trophées

Plus de 5000 nouvelles pièces à explorer

Grâce à l’ajout de ce contenu, l’éditeur nous promet que cette version “ultime” du jeu offrirait une durée de vie de plus de 500 heures. De quoi raviver la passion chez les fans de la première heure, mais aussi accueillir tous les nouveaux joueurs curieux de découvrir l’univers torturé d’Isaac.

Précisons que Repentance est une extension au jeu The Binding of Isaac: Rebirth. Il débarquera sur Steam le 31 mars 2021. Le jeu sera disponible cet été 2021 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, dans une version complète (jeu de base + extensions), en support physique ou en dématérialisé.