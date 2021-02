Astral Ascent – Le Rogue-Lite 2D annonce son kickstarter avec un trailer

Après un premier jeu aux airs de Dark Souls 2D nommé Dark Devotion, le studio indépendant Hibernian Workshop revient avec leur prochain titre Astral Ascent. Mais avant de voir ce Rogue-lite 2D atteindre nos bibliothèques de jeux, ce dernier devra réussir sa campagne de financement participatif via la plateforme Kickstarter. Une campagne qui débutera le 29 mars 2021 et que Hibernian Workshop vient d’annoncer via un trailer.

Un trailer qui permet d’apprécier au passage les qualités du futur titre. De quoi mettre l’eau à la bouche d’éventuelles financeurs.

Astral Ascent nous propulsera sur Le Jardin, une prison astrale composée de quatre mondes de fantaisie modernes aux environnements sublimes qu’il faudra tout de même tenter de fuir. Or pour cela, il faudra terrasser douze gardiens légendaires appelés les Zodiacs. Le jeu nous propose d’incarner au choix quatre personnage possédant chacun un gameplay unique.

Visuellement, Hibernian Workshop poursuit avec l’esthétique présente dans Dark Devotion. À savoir, un pixel-art léché, animé à la main, accompagné de belles illustrations et d’une animation en 2D pour les séquences cinématiques.

Enfin, les compositions musicales de Dale North ayant déjà œuvré sur Wizard of Legends et Marble Knights viennent terminer de donner vie à des paysages d’une grande beauté.

Astral Ascent semble donc posséder tout ce qu’il faut pour mener à bien son Kickstarter. Mais Hibernian Workshop désirant mettre toute les chances de leur coté, une démo gratuite sera disponible dans les prochaines semaines pour permettre aux joueurs et joueuses de découvrir et d’expérimenter la fluidité et le gameplay de ce titre prometteur.

Alors en attendant son arrivée, on vous laisse avec le trailer.