Super Mario Party accueille enfin un mode multijoueur en ligne

Alors tout n’est donc pas figé dans le marbre chez Nintendo ? C’est ce que la nouvelle d’aujourd’hui semble nous apprendre. Effectivement, plus de 2 ans après sa sortie, la firme japonaise vient d’ajouter à Super Mario Party (déjà disponible sur la console hybride depuis 2018) un mode dont les fans n’osaient même plus rêver : un mode multijoueur en ligne. Un mode online qui vient avec une poignée de règles que nous allons vous expliquer immédiatement.

Commençons donc par la base, seuls les modes de jeu Mario Party, Partner Party et le mode Mini-Jeux sont compatibles avec la nouvelle update. Pour jouer sur internet avec vos amis, il vous faudra simplement choisir l’option en ligne après sélection du mode de jeu voulu. Un autre point crucial soulevé par la phrase précédente sont les mots clés “avec vos amis” : vous ne pourrez effectivement pas jouer avec des inconnus.

Nintendo oblige, on fait un grand retour en arrière et on retrouve les 2 options en ligne classiques de Nintendo depuis la DS : les modes Amis et Privé. En gros, soit vous invitez vos amis à vous rejoindre dans vos parties (les amis enregistrés dans la console, hein), soit vous matchez par le biais d’un système de code (comme pour les échanges de Pokémon Épée/Bouclier). Il va de soi qu’aucune de ces options ne sera disponible si vous ne possédez pas un abonnement au Nintendo Switch Online.

Enfin, derniers points : le jeu en ligne part du principe que vous avez débloqué tous les personnages, niveaux et plateaux de jeu. Ainsi, tous les joueurs partiront sur un pied d’égalité. Néanmoins, sur les 80 disponibles dans la version de base, seuls 70 pourront être joués en ligne. Et c’est à peu près tout.

Donc, en résumé, vous pouvez dorénavant jouer avec vos amis sur internet avec Super Mario Party dès aujourd’hui. N’oubliez pas qu’un abonnement au Nintendo Switch Online est nécessaire.