Test Jackbox Party Pack 7 – Une fête pas si accessible

Si Nintendo a inventé le party-game avec sa célèbre série des Mario Party, transformant le jeu vidéo en une expérience aussi sociable que divertissante, nul doute que la formule des jeux de soirée a trouvé son renouveau dans la récente collection de titres connectés au smartphone.

Le principe devrait ne pas vous être inconnu, principalement démocratisé par Qui Es-Tu ? (qui est resté le jeu le plus téléchargé du PS Plus jusqu’à l’arrivée fracassante de Fall Guys), dont le but est de répondre à des questions sur la personnalité des participants.

Il est désormais facile de trouver pléthore de jeux du genre pour égayer vos soirées entre amis, que vous soyez amateur de quiz avec la sympathique série des Knowledge is Power, ou bien de mini-jeux plus déjantés où la coopération est de mise, comme le titre dont nous allons parler aujourd’hui : The Jackbox Party Pack 7.

(Test The Jackbox Party Pack 7 réalisé sur PlayStation 4 via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Comme son long nom l’indique, The Jackbox Party Pack 7 est le septième volet d’une suite de jeux, ou plutôt de mini-jeux, compilés dans des titres aux genres assez éclectiques.

Entamée en 2014 à raison d’un jeu par an et chapeautée par le studio Jackbox Games, cette série est probablement peu connue dans nos régions, de par sa localisation qui ne propose que la langue de Shakespeare comme option, ce qui complique drastiquement l’accessibilité pour les non-anglophones.

En revanche, un large panel de paramétrages spécifiques à chaque mini-jeu vous permettra, entre autres, de personnaliser les parties en fonction du nombre ou de l’âge des joueurs, ou bien même d’adapter le rythme du jeu à un live pour les streamers.

Le titre se joue comme un certain Use Your Words (dont nous parlions dans le papier sur le jeu des YouTubers). Comprenez par-là qu’aucune application n’est requise au lancement du jeu, seul un site internet faisant office de lobby nécessite d’être rejoint par deux à huit joueurs selon les jeux, que nous allons vous lister du plus sommaire au plus original.

Blather Round

Soyons honnêtes, Blather Round est le plus sommaire des jeux proposés dans cette compilation, au point que l’on se demande si l’application est vraiment nécessaire au principe.

Il vous sera simplement demandé de faire deviner à vos amis un terme sur un sujet précis, en vous aidant de leurs propositions pour les guider. Ce qui pourra malheureusement s’avérer complexe, lorsque le choix de mots à deviner vous est inconnu ou peu familier des autres joueurs.

Heureusement, il est possible de retirer les suggestions faisant référence à des sujets trop centrés sur un public américain, pour éviter de tomber sur un obscur politicien ou personnage de télé-réalité venu de l’autre bout du globe. Ce qui ne retire pas le terrible fait que le jeu serait sensiblement plus fun… si les joueurs se contentaient de reprendre le principe de vive voix sans Blather Round.

Quiplash 3

Quiplash 3 est la seule suite d’un mini-jeu déjà utilisé dans l’une des anciennes compilations, dont il reprend le principe en renouvelant simplement le choix de questions.

Le but du jeu, plutôt basique, est que deux joueurs doivent donner chacun une proposition à une question (souvent saugrenue), parmi lesquelles une troisième personne devra trancher pour la plus juste ou amusante selon ses goûts.

Les questions vont de l’improbable à des situations quotidiennes, pour prendre parfois la forme de textes à trous sur trois manches, avant un final auquel le présentateur du jeu lui-même participera afin de proposer une réponse piégée (qui tombe vite à l’eau si les joueurs répondent en français).

Talking Points

Le troisième jeu vous demandera de faire preuve d’imagination et d’improvisation via la présentation d’un PowerPoint fictif sur un sujet libre, à partir de phrases écrites par les joueurs, le tout contrôlé à tour de rôle par une personne qui devra sélectionner les illustrations et les faire défiler sur la demande (ou non) du speecher.

Un exercice qui peut être une véritable source de situations improbables et de fous rires, à la condition d’avoir des joueurs assez extravertis pour éviter les blancs gênants et malaises involontaires créés par un manque d’inspiration. Il n’en reste pas moins plus original que les deux premiers, qui restaient plutôt similaires dans leur concept à ce que nous proposaient déjà les anciens jeux de la saga The Jackbox Party Pack.

Champ’d Up

Ce quatrième mini-jeu fera appel à votre créativité, pour vous demander de dessiner un combattant qui ira se frotter aux autres créations des joueurs dans un tournoi de popularité.

Un exercice plutôt fun, malgré un chrono trop contraignant qui permet rarement de peaufiner ses “œuvres d’art”, ainsi qu’un logiciel de dessin très limité qui n’offrira aucun zoom ou assistance pour les détails du dessin.

S’ensuit une mise en scène ridiculement épique, dans laquelle les joueurs devront voter pour leurs favoris, ce qui aura pour effet de retirer des points de vie à l’adversaire à la manière d’un combat de Pokémon où cette fois, le style l’emporte sur la force.

Le côté déjanté du titre aura plus de chance de séduire que les premiers titres plus sommaires, mais ne comptez pas trop sur vos amis talentueux pour pouvoir faire de réelles créations élaborées, au vu du peu de temps dont ils disposeront pour affiner leurs traits.

The Devil and the Details

Et nous achevons le tour de ces mini-jeux avec probablement le plus original de tous, The Devil and the Details, qui vous placera au cœur d’une famille de démons dont le devoir est de se fondre parmi les humains. Pour cela, préparez-vous à gérer toutes les tâches ménagères de la maison à travers de courts micro-jeux semblables au style d’un Wario Ware, requérant parfois la coopération de plusieurs joueurs.

C’est plus d’une quarantaine de scénarios différents qu’il vous sera possible de réessayer au cours de trois manches, afin d’obtenir le meilleur score possible de F- à A+. Chacun des niveaux dispose de missions liées au thème choisi, allant de la soirée pyjama à la visite de grand-père, toujours baigné de blagues et références aux films d’horreur.

Le rythme effrénée, et les indications parfois troubles, rendront les premières parties très brouillonnes avant de se maîtriser rapidement une fois les joueurs habitués au gameplay. Ce qui n’importe finalement que peu, car ce n’est pas la difficulté qui représente le sel du jeu, mais bien les discussions et interactions entres les joueurs qui deviennent rapidement de joyeuses disputes.

Évidemment, pour épicer un peu plus la mécanique de jeu, certaines missions seront des actes égoïstes ne rapportant des points qu’à la personne qui l’exécute, ou bien au joueur qui l’arrêtera avant. Une expérience donc très fun, sur laquelle on prend plaisir à revenir souvent, que ce soit avec plein de démons ou en infernal petit comité.

L’heure est venue de faire un bilan sur ce The Jackbox Party Pack 7, car si la plupart de ces mini-jeux proposées sont relativement qualitatifs, ils n’en restent pas moins plutôt sommaires dans leur présentation.

Certes, certains des titres comme Champd’Up ou le fort sympathique The Devil and the Details possèdent une direction artistique chatoyante malgré leur simplicité. Mais l’ambiance générale de The Jackbox Party Pack 7 nous rappelle plus une succession de jeux flash (ce qui est compréhensible au vu du rythme de sortie annuel de la saga) qu’un véritable jeu méritant son prix d’une trentaine d’euros.

Malgré tout, The Jackbox Party Pack reste une compilation assez intéressante pour les anglophones en quête d’une expérience vidéoludique originale, que nous vous recommandons d’essayer à l’occasion d’une promotion, ne serait-ce que pour la curiosité de découvrir ce mélange de genres festifs.