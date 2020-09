Les meilleurs jeux vidéo créés par vos YouTubers favoris

Il n’est pas rare de voir des noms du grand ou du petit écran derrière de grandes œuvres vidéoludiques telles que F.E.A.R 3, pour lequel John Carpenter a aidé l’équipe en charge des cinématiques. Ou bien encore le tristement célèbre Project P.T qui devait marquer l’association ultime de Hideo Kojima et Guillermo Del Toro, pour la résurrection de l’emblématique saga de jeux d’horreur Silent Hill. Ce qui en revanche s’avère plus rare, ce sont les jeux vidéo officiels sur l’univers de vidéastes du web, plus communément appelés YouTubers, parfois même créés par leurs soins.

Évidemment, la plupart de ces jeux sont souvent à destination des téléphones portables. Car le mobile reste une plateforme largement plus simple pour les programmeurs en herbe, assurant une grande accessibilité pour toute la communauté visée (qui ne disposerait pas forcément d’une console). Prenons par exemple la foule de modestes titres inspirés du célèbre PewDiePie, qui nous propose des expériences très peu travaillées, au gameplay quasi identique à la pléthore de jeux sans ambition que l’on peut trouver sur n’importe quel store.

De nombreux jeux ont ainsi vu le jour, que ce soit PewDiePie: Legend of Brofist, jeu d’aventure très limité aux graphismes plus qu’amateurs, ou bien PewDiePie’s Tuber Simulator, une simulation assez pauvre de la vie de vidéaste qui fait bien pâle comparaison avec d’autres titres du même genre, tels que le récent Make More Views, du studio indépendant créé par le YouTuber français Cyprien, qui avait eu la bonne idée d’ajouter une ambiance originale à des mécaniques de gameplay plus avancées.

Et tout comme son collègue suédois, le vidéaste francophone n’était pas à son premier essai. La Gamerie nous avait déjà proposé le délirant Nope Quiz, dans lequel vous deviez répondre à des séries de questions parfois loufoques, aux prises d’un présentateur de jeu qui ne manquera pas de se moquer de vos lacunes ou manques de réactivité ! Le jeu, qui ne proposait originellement que quelques niveaux, fut rapidement étoffé de mises à jour plus ou moins régulières pour compter désormais plus de cent questions !

Dans un tout autre registre, il y a quelques jours de cela, la fructueuse chaîne de Smosh avait annoncé que leurs annuels Smosh Games se dérouleraient via un jeu vidéo officiel. C’est ainsi que fut créé pour l’occasion Smosh Summer Games: The Video Game, dans l’objectif de remplacer l’édition habituelle des jeux d’été annulée pour d’évidentes raisons sanitaires. Aux airs lointains d’un battle royale digne d’un Fortnite amateur, Smosh Summer Games: The Video Game a pourtant tout d’un titre capable d’intéresser les fans curieux de la chaîne YouTube humoristique.

Pour finir, l’une des heureuses exceptions s’étant frayé un chemin vers les consoles est un jeu d’ambiance disponible sur toutes les plateformes. C’est sous le doux nom de Use Your Words que la chaîne brentalfloss sort son premier (et unique à ce jour) jeu vidéo dont le principe est similaire à des titres comme Qui es-tu ? ou Knowledge is Power, à la différence qu’il ne nécessite aucune application pour être lancé, mais juste de rejoindre un salon virtuel privé via un site internet.

Et malgré une traduction française tardive, c’est bien le concept de Use Your Words qui fait sa force. Car cette fois, pas de questions à proprement parler vous seront proposées, mais plutôt des courts extraits vidéo aux sous-titres manquants, ainsi que des unes de journaux vierges qu’il vous faudra remplir de la phrase la plus drôle et adaptée afin de récolter les votes de vos amis.

Tout ces titres, aussi variés qu’inégaux, ne représentent qu’une partie des projets les plus mis en avant, par des vidéastes possédant déjà une forte visibilité pour mettre en lumière des projets parfois ambitieux. Ils n’en restent pour autant que la partie immergée d’un iceberg de découverte, qui pourra peut-être vous donner la curiosité d’aller découvrir d’autres folles utopies virtuelles accessibles du bout des doigts.