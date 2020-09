Make More Views – Un jeu fait par les YouTuber pour les YouTuber

Si on vous parle de YouTubers connus, nul doute que vous connaîtrez quelques noms des personnalités devenues publiques comme Pewdiepie, Joueur du Grenier ou encore Squeezie. Mais savez-vous que certains d’entre eux, parmi leurs nombreux projets annexes touchant au monde du cinéma ou de la littérature, se sont essayés à mettre sur pied un jeu vidéo ? On parle ici d’un jeu sur mobile, plus accessible par un large public et plus simple à développer. Le titre ? Make More Views, et il s’agit du deuxième projet vidéoludique du célèbre vidéaste Cyprien Iov.

Sorti le 27 août 2020 sur iOS et Android et compatible avec la plupart des smartphones du marché, Make More Views vous met dans la peau d’un YouTuber en herbe, qui profite d’un étrange événement aussi opportun que surnaturel ayant fait disparaître la plupart des influenceurs du monde entier. Et vous avez désormais le champ large pour former votre communauté. Vous êtes en réalité revenu à une ère bénie que les autres créateurs de vidéos appellent l’eldorado du web ! Dans l’espoir de pouvoir briser l’étrange malédiction qui semble affecter vos collègues, vous devrez atteindre des sommets de popularité.

Make More Views se présente comme un clicker loin d’être classique, comprenez par là que le principale du gameplay reposera sur votre habilité à appuyer le plus rapidement sur l’écran de votre téléphone. Une autre mécanique du titre passe par le paramétrage de votre personnage aux statistiques évolutives, de manière à optimiser au mieux les effets du moindre de vos clics, de la même manière du célèbre Clicker Heroes, qui ajoutait une dimension RPG au genre, en vous faisant combattre des monstres et enrôler des héros capables de les affronter en votre absence.

Spécificité que l’on peut retrouver en partie dans le jeu de Cyprien : vos vidéos continuent d’engranger des vues un certain temps selon votre niveau, même une fois la partie fermée. Bon nombre de paramètres annexes sont proposés afin d’étoffer l’expérience, ce qui supprime le principal défaut de ces free-to-play : le fait de devoir attendre entre deux sessions de jeu ou passer à la caisse pour accélérer le temps d’attente.

Car dans Make More Views, une bonne partie des premières heures de jeu ne vous laissent pas le temps de souffler, que ce soit dans la personnalisation de votre avatar ou dans l’ameublement du studio en achetant des meubles dans la boutique. Bref, vous aurez de quoi faire. Make More Views nous rappelle l’univers déjanté du Nope Quizz, le premier jeu mobile développé par la petite équipe indépendante de programmeurs dénommée La Gamerie, dont Cyprien est le principal représentant.

On ne peut que vous recommander d’essayer cette expérience ponctuelle entre deux voyages sans réseau dans les transports. Make More Views semble beaucoup plus complet et soigné que son prédécesseur, qui nous gratifiait déjà d’un moment drôle et agréable, mais avec cette fois un surprenant goût de reviens-y qui n’est pas pour déplaire.