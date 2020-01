L’étrange Poopdie nous plonge dans du brin avec PewDiePie

Dans Poopdie, on met les doigts dans la fiente. Littéralement.

L’on parlait encore récemment de PewDiePie dans nos colonnes (retrouvez l’article en lien à la fin de ce texte), on ne va donc pas s’éterniser à présenter à nouveau le bonhomme. D’une, parce que tout gamer le connait probablement, et de deux, parce qu’on l’a déjà fait amplement ici-bas. On va donc directement passer à son nouveau projet qui vient de paraître, Poopdie.

PewDiePie, c’est le jeu vidéo qui l’a rendu célèbre, il n’était donc que juste retour de faveur qu’il s’implique dans la conception de titres portés par son seul nom. Et Poopdie n’est pas le premier ; la star de YouTube a notamment prêté sa présence à plusieurs autres jeux, majoritairement réalisés par le studio canadien Outerminds. On pensera à PewDiePie: Legend of the Brofist, un jeu de plateforme étonnamment efficace, mais également à Tuber Simulator (un jeu de simulation, donc, vous permettant de devenir un youtubeur aussi connu que la star suédoise) ou encore PewDiePie’s Pixelings, une sorte de RPG mâtiné de collectionnite à la Pokémon.

Pour Poopdie, exit les copains canadiens, Pewds s’associe avec le petit studio polonais Bulbware, à qui l’on doit déjà le tout aussi spécial Bulb Boy, et tout comme ce dernier, Poopdie revêt des aspects visuels proches de ceux de Tim Burton et du jeu The Binding of Isaac. Le truc pas bien guilleret, donc, de prime abord ; surtout quand on se penche sur son thème principal, qui, comme l’indique le titre du jeu, va nécessairement tourner (comme son ancêtre) autour des déjections fécales…

De fait, vous incarnez un petit ver qui ne cesse de caguer dans un univers où tout le monde semble devenu constipé ; vos étrons vous serviront d’ailleurs d’armes d’assaut contre vos ennemis, tous plus d’aspect scatologique les uns que les autres. Un humour bien gras caca-prout-prout dont il faudra tenir compte si vous souhaitez vous essayer à Poopdie (votre Humble Narrateur, pour sa part, s’est rué évidemment sur le jeu, disponible gratuitement sur iOS et Android, à venir sur Steam). Il s’agit d’un dungeon-crawler semi-point’n click, parfaitement adapté au format tactile en termes de gameplay.