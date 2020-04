Le Coroner va autopsier Final Fantasy VII dès demain sur YouTube

Ami(e)s fan du Coroner et de Final Fantasy VII, l’épisode de demain est fait pour vous !

Connaissez-vous Le Coroner ? Non ? Eh bien, il s’agit d’un personnage de fiction incarné par l’acteur Stefan Godin connu pour ses rôles dans Le Bureau des Légendes ou encore Red Sparow, mais aussi pour avoir prêté sa voix pendant neuf saisons à Gil Grissom dans la série Les Experts. Il incarne donc le personnage du Coroner qui est en fait un médecin légiste qui autopsie les morts les plus cultes de la pop culture, généralement au cinéma, tout en déviant parfois sur d’autres médias. En partant du décès du personnage, il tisse une toile pour nous parler de l’oeuvre qu’il traite dans ses aspects les plus marquants. Admirablement mis en scène, voilà là un programme YouTube que nous vous conseillons et que vous pourrez retrouver sur la chaîne Chronik Fiction.

Aussi, si on vous parle de cela, c’est qu’il y a une raison derrière, forcément. Elle est tout simplement que l’équipe du Coroner, composée aussi des deux auteurs et réalisateurs que sont Mike Zonnenberg et Fabio Soares, ont décidé de se pencher sur l’une des morts les plus iconiques du jeu vidéo, celle d’Aerith dans Final Fantasy VII. De l’aveu même des deux créateurs, c’est quelque chose qu’ils souhaitaient faire depuis fort longtemps.

Quand nous avons lancé le concept du Coroner, nous avons commencé par analyser les morts cinématographiques qui sont les plus connues dans l’esprit collectif. Étant fans de jeux vidéo, nous souhaitions également analyser des morts marquantes issues de ce média. Final Fantasy VII nous a profondément marqués durant notre jeunesse et la mort d’Aerith a provoqué nos premières larmes une manette à la main. Nous avons donc voulu comprendre pourquoi elle nous avait autant touchés. La sortie de Final Fantasy VII Remake était l’occasion idéale pour cette autopsie. Comme pour chaque épisode du Coroner, nous essayons de faire une vidéo à la fois ludique et passionnante, qui rend hommage à cette mort émouvante. Un épisode qui explique à la nouvelle génération pourquoi elle a eu autant d’impact, tout en permettant à l’ancienne de se replonger dans cette période avec nostalgie.

D’ailleurs, nous avons pu voir en avant-première cet épisode dédié à l’un des plus grands J-RPG de tous les temps et il nous a beaucoup plu, comme d’habitude avec Le Coroner qui n’analyse pas seulement la mort d’Aerith en tant que telle, mais qui la replace aussi dans le contexte d’une époque. Celle qui a marqué l’entrée dans l’âge adulte de nombreux joueurs qui attendaient alors autre chose du jeu vidéo que de simplement divertir. La PlayStation fut motrice de ce changement de cap de l’industrie et Le Coroner décortique alors l’évolution d’un média alors en pleine émancipation, tout en expliquant en quoi Final Fantasy VII allait être l’une des pierres angulaires de cette maturité nouvelle.

Rendez-vous donc le 11 avril à 10h sur la chaîne Chronik Fiction pour découvrir cet épisode du Coroner dédié à Final Fantasy VII.