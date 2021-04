Test Drawful 2 – Le remède à la déprime signé Jackbox Games

Tout le monde le sait, ou presque, Jackbox Games fait d’excellents party-games depuis des années, et Drawful 2 a bénéficié de tout le savoir-faire de sa maison-mère. Si vous aimez rire jusqu’à en pleurer, ou que vous voulez jouer en famille ou entre amis à un jeu sans prise de tête et sans tutoriel de deux heures, voilà un titre fait pour vous.

Le Drawful (contraction de “Draw” : dessin et “awful” : affreux, moche) original avait été lancé dans le premier Jackbox Party Pack en 2014. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que les fers de lance de Jackbox Games (Fibbage et le fabuleux You Don’t Know Jack), le jeu a bénéficié de retours très positifs de la critique et du public. Ajoutons que l’essor de plateformes de streaming comme Twitch, ainsi que l’approche innovante consistant à utiliser les smartphones comme contrôleurs, ont contribué à populariser Drawful et sa suite.

(Test de Drawful 2 réalisé depuis une version PC fournie par l’éditeur)

Let’s get the party started

Drawful 2 est un jeu basé sur un concept extrêmement simple : celui du Pictionnary. Jusqu’à 8 joueurs se connectent à Jackbox.tv avec un “code de salle”. Après avoir gribouillé votre avatar vous-même, les autres joueurs reçoivent des “commandes” de dessins (des instructions à suivre, très simples, que vous devez illustrer). Le but est de faire deviner au plus grand nombre de joueurs possible ce que vous avez dessiné. Si ce n’est pas vous qui avez dessiné l’image, votre but sera de donner une fausse réponse et de tenter d’embrouiller les autres joueurs.

L’une des premières nouveautés comparé à son illustre aîné est la possibilité d’utiliser deux couleurs. Cela peut semble anodin, mais il s’agit d’un ajout vraiment bienvenu. L’utilisation de ces deux couleurs permet aux joueurs de dessiner des images plus complexes et lisibles. De façon très concrète, cela facilite la lecture de l’image en distinguant clairement les paysages, les personnages et les objets.

Autre ajout bien pensé, afin de rendre le jeu le plus accessible et accueillant possible, des options de censures ont également été mises en place pour les streamers (avec le blocage de certaines personnes et réponses par exemple) et une option de contrôle parental est disponible pour le jeu en famille.

Cependant LA meilleure nouvelle fonctionnalité est sans doute la possibilité de créer et de jouer à ses propres jeux. Les parties créées de toute pièce par l’utilisateur (à la manière de Fibbage et Quiplash) est l’une des fonctions favorites des fans des jeux Jackbox, et il s’adapte parfaitement au concept de Drawful. Des équipes entières de joueurs peuvent rejoindre une partie à l’aveugle ou lancer une partie avec leurs propres commandes à accomplir pour un jeu sur-mesure.

C’est sans doute ce mode de jeu qui donnera lieu à vos plus grandes crises de rires, avec des instructions hilarantes où les amis doivent se dessiner les uns les autres, gribouiller des choses que la morale réprouve, ou même partir sur des “private jokes” que seule l’élite sera à même de comprendre, telles que des “Papillon de Lumière” (les vrais sachent) à représenter de la meilleure des manières.

Comme annoncé plus haut, une option de censure pour les streamers a été ajoutée, et les développeurs ont pour ainsi dire pensé à tout pour ce qui est du jeu en ligne et de la diffusion en live. L’application Twitch a été intégrée directement au jeu, des minuteurs étendus ont été ajoutés (l’input-lag peut être un problème quand on joue à distance), et vous pouvez maintenant avoir jusqu’à 10 000 personnes en ligne qui jouent et votent pour les réponses les plus drôles.

Autant le dire sans détours : Jackbox Games sait comment concevoir des jeux qui sont des machines de streaming parfaites.

Les jeux de société c’est so 2000

Il s’agit d’un secret de Polichinelle (cette expression est toujours légale, je vous l’assure) : celui qui rédige cet article est un passionné de jeux de société, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Or, Drawful 2 est un jeu exclusivement multijoueur. Votre serviteur a donc dû faire appel à un groupe d’ami.e.s alcoolisé.e.s des volontaires curieux de découvrir le jeu pour en profiter pleinement.

Et là surgit l’âpre réalité qui divisent le monde en deux catégories. Certains joueurs apprécient immédiatement ce jeu pour son côté loufoque et décalé, et pour les crises de rires qui en découlent. Quand ce type d’ambiance s’installe, les scores ou à la victoire n’ont plus aucune importance. Seul reste le fun.

Mais n’oublions pas les compétiteurs, ceux qui veulent jouer pour gagner. Pour eux, lorsque les images n’ont aucun sens ou que les réponses sont trop similaires ou farfelues, la frustration s’installe. Le caractère purement aléatoire des questions (internes au jeu ou provenant d’autres participants) peut rebuter les joueurs, voire même provoquer des accès de colère chez certains.

Les séances de débriefing après les sessions de jeux ont également été très éclairantes quant au ressenti de chacun. Certains ont déploré l’absence de gomme pour rectifier les dessins, et l’impossibilité de définir des thèmes précis pour les sessions afin que les instructions et les réponses aient plus de sens. On pourra ajouter que le fait de dessiner avec le doigt sur l’écran d’un smartphone ne donne jamais tout à fait l’image que l’on veut, et on ne peut nier qu’il y a de nombreuses fois où les dessins sont assez confus et difficilement identifiables.

Mais, paradoxalement, c’est ce qui rend ce Drawful 2 si addictif et fun. Ce jeu n’est absolument pas taillé pour la compétition. Il doit être considéré comme un pur moment d’amusement et de divertissement, comme le jeu de société dont il s’inspire, un Dooble, ou un Blanc-Manger Coco par exemple. Le titre de Jackbox Games est le compagnon idéal pour un apéritif entre amis, pour une réunion de famille, ou pour des soirées entre colocataires.

Un jeu vraiment pour tout le monde. Vraiment.

Drawful 2 est un concentré de fun et de bonne humeur. En plus d’être accessible à tous, extrêmement simple à prendre en main (vous avez un smartphone et un doigt valide ? C’est parti !), il a le pouvoir de rassembler tout le monde dans le salon, ou même de réunir les familles à distance. Et votre serviteur aimerait prendre le temps de quelques lignes pour insister sur ce point précis.

Vous vous en doutez, le titre de ce test “le remède à la déprime” n’a pas été choisi par hasard. Ce jeu transpire la convivialité, et il permet d’offrir une véritable bulle de bonne humeur hors du quotidien. En poussant encore un peu plus ce raisonnement, on pourrait même dire que Jackbox Games fournit l’antithèse parfaite des blockbusters triple A du jeu vidéo.

Loin des ambiances post-apocalyptiques, des grands drames humains s’étalant sur une centaine d’heures et des destinées hors du commun aux chemins jonchés de cadavres, des titres comme Drawful 2 ramène le jeu vidéo à sa plus simple expression : la recherche du fun immédiat.

Il s’agit d’un jeu au principe simpliste, avec un fond un peu stupide, sans prise de tête, et qui garantit une bonne tranche de rire. Mais plus encore, les jeux de Jackbox Games nous permettent de nous connecter les uns aux autres, de retrouver du lien, qu’il s’agisse de votre compagne ou compagnon sur le canapé, de vos parents dans le salon, de vos amis confinés ou de votre streamer favori sur la côte californienne, Drawful vous réunit pour vous faire sourire.

En cela, Drawful 2 est un jeu unique et indispensable. Le mot est lâché. “Indispensable”. Pour une petite poignée d’euros, il vous offrira un concentré d’humour, et des rires à n’en plus finir, pour peu que vous accrochiez à sa formule.

Seul petit bémol que l’on puisse lui trouver : il ne révolutionne en rien la formule de son illustre aîné. Tant et si bien que si possédez déjà Drawful premier du nom, vous pouvez passer votre chemin (et aller lire les passionnantes chroniques que vous propose New Game Plus par exemple).

Vous l’aurez compris, Drawful 2 est un jeu sans ambition autre que de vous amuser. Et il y réussit à merveille. Si on le compare à son grand frère, peu de choses l’en distingue. Malgré l’ajout d’une seconde couleur pour les dessins, la possibilité de créer ses propres parties et toute la panoplie du parfait petit streamer, avouons qu’il ressemble quand même plus à une extension qu’à une véritable suite digne de ce nom.

Cependant, s’attarder là-dessus serait occulter le fait que le titre de Jackbox Games est l’un des tous meilleurs party-games disponibles aujourd’hui. Il est le meilleur moyen de passer une soirée entière à se tordre de rire avec vos amis ou votre famille. L’adage “de 7 à 77 ans” n’a jamais été aussi vrai, et vous pourrez vous y amuser autant avec vos enfants qu’avec vos parents, voire grands-parents, et peu de jeux peuvent revendiquer un tel titre.

Autant être tout à fait honnête avec vous : il est difficile de se soucier du manque de nouveauté d’un tel titre quand vous riez aux éclats avec les personnes que vous aimez à vos côtés, et que vos yeux se remplissent de larmes de joie.