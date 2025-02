Exit les créations originales, Sumo Digital se concentrera sur du partenariat

Fort du succès de Sackboy: A Big Adventure, nous pouvions nous attendre à voir revenir le studio Sumo Digital en grande forme avec une nouvelle pépite de la plateforme. Mais dernièrement, le studio de développement a connu quelques restructurations importantes et notamment son rachat par le géant Tencent en 2021 et une vague massive de licenciements en 2024.

Aujourd’hui, par le biais d’un nouveau communiqué, Sumo Studio annonce stopper le développement futur de contenus originaux pour se concentrer sur du partenariat. Comprenons par là que les futurs travaux de développement du studio se contenteront de répondre à une demande d’un client extérieur.

Fondé en 2003, Sumo Digital fut pendant très longtemps spécialisé dans le développement de jeux de course et de sport. A plusieurs reprises, le studio a développé quelques épisodes de sagas déjà installées tels que Dead Space Ignition, Sonic and All-Stars Racing ou encore Little Big Planet 3. Et c’est avec ce dernier que Sumo Digital acquiert une belle petite réputation en 2020 en développant un spin-off de Little Big Planet, à la demande de Sony, avec Sackboy: A Big Adventure.

Auréolé d’une notation à 83 sur Metacritic, le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires ce qui en fait encore aujourd’hui l’un des jeux de plateforme les plus vendus de la PlayStation 5. Mais voilà le succès n’est pas forcément synonyme de prospérité. Suite aux aventures de Sackboy, Sumo développe coup sur coup Hood: Outlaws & Legends et The Texas Chainsaw Massacre. Deux jeux multijoueur forts sympathiques au demeurant mais dont l’avenir n’est pas ou plus assuré.

Dans le cas de Hood, les serveurs du jeu fermeront leurs portes en février 2025. L’éditeur Focus cite le trop faible nombre de vente mais aussi l’anémique fréquentation des serveurs. Et dans le cas de Texas Chainsaw Massacre, en février 2024 Sumo Digital annonce confier le développement de l’adaptation à Black Tower Studios. Encore aujourd’hui le pourquoi de ce passage de flambeau reste un mystère.

Probablement suite à ses deux échecs, le studio prend une décision pour le moins radicale :

Après mûre réflexion, nous avons pris la décision stratégique de concentrer Sumo Digital exclusivement sur les services de développement pour les partenaires – notre force principale et le fondement de notre succès.

Alors que Sumo Digital avait débuté son travail sur le développement d’un nouveau jeu, les ambitions devront être revues à la baisse. Comme annoncé, le nerf du studio a depuis toujours été le partenariat. Mais cette notion indique également que le studio pourra collaborer sur l’élaboration de nouvelles licences. Le travail ne sera donc plus de proposer de nouvelles créations mais bien de répondre à une demande, à une commande. Toutefois, gardons en tête que les grands succès du studio sont en réalité des réponses à des commandes : Little Big Planet 3 et Sackboy en tête.

Et dans le sillon de Sumo Digital nous trouvons le studio The Chinese Room. Ce dernier est notamment connu pour avoir développé le très bon, et malheureusement sous-estimé, second épisode de la saga Amnesia avec A Machine for Pigs. En 2018 Sumo rachète The Chinese Room pour la modique somme de 2 millions de livres. Ce rachat est en partie expliqué par la situation financière catastrophique du développeur ayant dû licencier ses développeurs en 2017. Et malheureusement pour The Chinese Room, les déclarations les touchent également. Le studio étant à l’heure actuelle en plein développement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, son avenir n’est donc plus assuré.

De plus, dans les lignes de cette déclaration nous apprenons également que le studio va devoir procéder à une nouvelle vague de licenciements :

Cette transition aura inévitablement un impact sur nos studios et nos employés. Nous nous engageons à minimiser cet impact autant que possible, à explorer toutes les options pour retenir les talents et à soutenir les personnes concernées avec transparence, attention et compassion.

Nouveau coup dur pour les employés de Sumo. Mais les dirigeants se veulent rassurants en soulignant le fait qu’ils ont entre les mains de réels talents. Mais encore une fois, entre les déclarations officielles et l’envers du décor il y a souvent un fossé.

Espérons que Sumo Digital gardera une certaine liberté d’expression lors du développement de ses prochaines commandes…