Le 31 octobre prochain marquera la fin d’une époque pour les fans de Little Big Planet 3. PlayStation a en effet annoncé que le jeu, ainsi que tous les contenus additionnels téléchargeables, seront retirés définitivement du PlayStation Store à cette date. Pour ceux qui souhaiteraient encore acquérir une version numérique de ce titre emblématique, il ne reste désormais que quelques semaines pour le faire.

Lancé en 2014 sur PS3 et PS4, Little Big Planet 3 s’inscrivait dans la lignée de ses prédécesseurs en offrant aux joueurs la possibilité de créer leurs propres niveaux et mini-jeux, avant de les partager avec la communauté en ligne. Le jeu s’est rapidement démarqué en intégrant tous les niveaux et DLC des opus précédents, tout en enrichissant les outils de création disponibles, ce qui en a fait l’épisode le plus abouti de la série.

Cependant, un coup dur a frappé les adeptes de la franchise en avril 2024, lorsque Sony a confirmé que les serveurs du jeu, tombés en panne, ne seraient jamais rétablis. Cette décision a rendu inaccessible des milliers de niveaux créés par les joueurs, privant ainsi la communauté de l’une des principales forces de la série : l’interactivité et le partage en ligne

Cette nouvelle annonce du retrait imminent du jeu et de ses DLC a été partagée par le compte officiel de Little Big Planet sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un message aux joueurs :

Après une décennie de jeu, de création et de partage, Little Big Planet 3 et ses DLC seront retirés du PlayStation Store le 31 octobre.

Il a également été précisé que ceux qui possèdent déjà le jeu ou qui l’achèteront avant cette date pourront toujours le télécharger et y jouer. Cependant, seuls les niveaux créés localement et ceux de la campagne seront accessibles, les serveurs multijoueurs étant désormais hors service.

Ce retrait pose une nouvelle fois la question de la pérennité des jeux numériques. Pour de nombreux joueurs, la décision de fermer les serveurs et de retirer les jeux des plateformes d’achat représente une perte, non seulement d’accès à des expériences autrefois partagées, mais également d’une partie de l’histoire des jeux vidéo. Les niveaux créés par la communauté, qui étaient au cœur de l’expérience Little Big Planet, ne peuvent désormais plus être consultés ni préservés, ce qui fait de ce retrait une étape symbolique du déclin d’une franchise autrefois phare de Sony.

Pour la communauté des joueurs, la disparition de Little Big Planet 3 du PlayStation Store marque un tournant. Alors que de nombreux titres se concentrent aujourd’hui sur le multijoueur en ligne et les contenus générés par les utilisateurs, la fermeture de ces espaces créatifs rappelle la fragilité des écosystèmes numériques.