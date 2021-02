Dreams – Les meilleures créations de l’année mises à l’honneur

Ce week-end a eu lieu la deuxième cérémonie de remise des Impy’s ! Et… Vous ne savez pas ce que c’est. Et c’est une partie du problème. Les Impy’s, ce sont les prix qui récompensent les meilleures créations au sein de Dreams, l’outil de création de jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité).

La première cérémonie des Impy’s avait eu lieu il y a pile 1 an, alors que le jeu sortait de sa longue période d’évaluation et était rendu disponible pour le grand public. C’était alors l’occasion pour ce dernier de découvrir ce qu’il était possible de réaliser avec l’outil : tableau numérique bluffant de photoréalisme, jeu d’arcade au parfum rétro ou aventure plus ambitieuse, vidéoclip musical… La puissance de Dreams permet tout cela, et plus encore.

Mais la puissance, ça se mérite, et Dreams demande au joueur-créateur un véritable investissement pour obtenir des résultats corrects. Il va falloir bosser ! D’ailleurs, à sa sortie, on avait vu des espèces de petits studios de développement éclore de façon spontanée, Dreams permettant de travailler à plusieurs sur un même projet grâce à ses fonctionnalités de partage en ligne…

On s’imaginait alors que les joueurs allaient doucement appréhender l’outil, que le soft allait devenir un nid de pépites, faire naître des vocations et nous permettre de peut-être découvrir les développeurs de demain… Force est de constater qu’un an plus tard, on n’en est pas là.

Si une communauté existe et reste active, comme en témoigne la cérémonie des Impy’s, on reste sur un public de niche. La faute, en partie, probablement, à la complexité du jeu dont on parlait plus haut. Si ce dernier fait tout pour nous laisser entrer, avec tuto vidéo, un catalogue de modèles immédiatement accessible, etc., Dreams reste très exigeant. Trop.

On se dit que “sortir” les créations de Dreams, pour pouvoir y jouer en dehors du titre lui-même pourrait aider à lui rendre un peu de popularité, en même temps que cela viendrait alimenter la ludothèque encore très pauvre de la PlayStation 5. Une PlayStation 5 sur laquelle Dreams aurait pu aussi être installé par défaut, pour se donner les moyens de convaincre un maximum de joueurs de s’y essayer… Un portage sur d’autres machines, un temps évoqué, pourrait aussi aider en ce sens.

En attendant, les lauréats des Impy’s 2021 et leur créations, toujours impressionnantes, peuvent être découverts sur la chaîne Twitch de Media Molécule, ou sur YouTube.