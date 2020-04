SmileBASIC 4 – Dreams, but on Switch !

Mais il va falloir apprendre à programmer

Certes SmileBASIC 4 est un outil de création de jeux pour Nintendo SWITCH. Cependant, on est peut-être allé un peu vite en le comparant à Dreams. Ou pas. Avec SmileBASIC 4, on bénéficie en effet d’un véritable outil de création vidéoludique, et non pas d’un “simple” éditeur de niveau, comme ce que propose Super Mario Maker 2 (au demeurant excellent).

Le revers de la médaille, c’est que SmileBASIC n’a pas l’interface graphique d’un Dreams ou d’un Disney Infinity. Ici, il va falloir y aller à la dure, en tapant des lignes de codes ! Ne vous enfuyez pas : tout est fait pour vous accompagner. D’abord, le langage choisi, le BASIC donc, est un langage de programmation inventé, pour, comme son nom l’indique, rester simple et accessible. Une référence pour les plus vieux d’entre-nous : c’était le langage des bons vieux Amstrad CPC.

De plus, le soft contient des guides et de nombreux exemples pour prendre la programmation en main. D’ailleurs, le concept du titre peut aussi être pris à rebours, et plutôt qu’un outil de création de jeux, on peut y voir un jeu qui nous enseigne la programmation. De nombreux jeux se sont frottés au sujet (jusque dernièrement, Les Lapins Crétins : Apprends à Coder !), mais ne font qu’aborder la logique derrière la programmation. Ici, il s’agit de manipuler un vrai langage.

Il faut noter que l’ensemble des possibilités offertes par la Switch peuvent être exploitées par SmileBASIC 4, des options proposées par les Joy-Con aux Toy-Con de Nintendo Labo, et que bien évidemment, le soft permet de brancher à sa console un clavier USB, lignes de code obligent.

Enfin, comme pour Dreams, SmileBASIC 4 est aussi une énorme bibliothèque de créations dans laquelle le joueur peut partir à la pêche ! Déjà disponible au Japon, SmileBASIC 4 sera téléchargeable dès le 23 avril sur l’eShop pour 21,99€.