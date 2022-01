Summer Game Fest – L’événement estival sera aussi de la partie en 2022

Un changement d’année, malgré la douleur (aussi bien le mal de cheveux qui peut faire suite au réveillon que le fait d’ajouter un an au compteur), c’est l’occasion de repartir à zéro et de faire preuve d’optimisme. Naturellement, c’est dans ce cadre festif, animé d’un optimisme béat, qu’on se prend à se lancer de nouveaux défis ou à redéfinir notre ligne de conduite, faire des choix de vie sains avant de finalement tout abandonner et de reprendre son quotidien, une pinte à la main, une clope au bec aux côtés d’une bonne grosse pizza à la raclette (après tout, il faut toujours froid en janvier). Le jeu vidéo, lui, étant une industrie et tout, il doit le tenir son calendrier.

Pour le jeu vidéo, une nouvelle année est tout autant un moment d’espoir et 2022 a de quoi laisser rêveur ! Alors oui, nous n’attendons pas de nouvelles machines de la part des constructeurs majeurs en 2022 (sauf si on veut parler du Steam Deck ou, pourquoi pas, du PSVR 2) mais on s’attend à enfin assister au lancement de la « new gen » qui, un peu plus d’un an après son entrée dans le commerce, n’offre pas vraiment d’expériences destinées à ces supports et, s’il reste une place pour le dessert, Big N pourrait enfin annoncer le successeur de sa Switch… Enfin, encore faudra-t ‘il assister aux présentations des divers constructeurs pour en être témoins. Pour le reste, il reste les annonces sauvages et les évènements comme le Summer Game Fest qui annonce également son retour pour cet été.

Ouaip, une fois encore, nous pourrons compter sur Geoff Keighley, le journaliste canadien qui fait autant de pub pour le jeu vidéo que pour son dentiste (ce sourire immaculé…), pour égayer notre été. Enfin ça, c’est pas encore vraiment officiel (tout comme les dates durant lesquelles auront lieu les diffusions) cependant il est improbable que son bébé fasse déjà carrière solo (d’autant que le mec a l’air de les aimer les caméras…). Donc, peut-on espérer que l’événement continuera de fonctionner en synergie avec l’E3 ? Franchement nous l’espérons d’autant qu’en 2021, les divers événements avaient l’air de se marcher sur les pieds (sans parler du vide laissé par certains constructeurs et studios qui ont simplement décider de bouder ces moments de liesse).

Dans tout les cas, vous le savez à présent, s’il est trop tôt pour dire si l’été sera chaud, le sourire brillant de Geoff Keighley pourrait illuminer vos journées estivales avec de l’actualité fraîche durant le Summer Game Fest. Et, naturellement, vous pourrez suivre l’événement avec nous et, espérons-le, avec des glaces. En espérant en revanche qu’Amazon n’en profite pas une fois encore pour se servir de l’événement comme une plate-forme publicitaire…

