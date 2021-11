Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est à l’essai sur Nintendo Switch

Ici, on n’est pas du genre à cacher notre déception quand quelque chose nous déplaît et, naturellement, c’est aussi le cas du Nintendo Switch Online. Non, nous n’avons pas attendu le lancement de son expansion pour nous plaindre et, franchement, cette offre internet est discutable. Oui, elle n’est pas chère et permet de jouer à Smash Bros. et Mario Kart en ligne, mais on pouvait le faire gratuitement avant. Alors, on se console en se disant qu’on peut émuler la meilleure console de tous les temps avec (la SNES). Et quand on a fini de râler, on peut parfois apprécier de découvrir un jeu gratuit à tester pendant une courte période de temps, comme pour Story of Seasons: Pioneers of Olive Town aujourd’hui.

Alors oui, ce n’est pas vendeur, mais ce n’est pas comme si Nintendo ne comptait pas déjà sur la générosité des fans, hein ? Après tout, on parle quand même de l’entreprise qui a proposé un service premium multipliant par deux le prix de son service en ligne pour mal émuler de la Nintendo 64. Mais on s’égare. Si nous nous retrouvons cette fois, c’est parce que grâce à l’offre en ligne de l’éditeur, les amateurs de farm-sim déçus par la direction prise par le duo Harvest Moon/Story of Seasons se voient offrir la chance de mettre à l’essai Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Grande nouvelle ? Peut-être pas, mais c’est l’occasion de s’essayer à un genre de niche. Une chance aussi pour le titre de Marvelous qui, par le biais de cette offre, s’accorde une chance de briller alors que son genre devient de plus en plus présent sur la console hybride (Rune Factory, Harvest Moon, Kitaria Fables, l’indispensable Stardew Valley…). Pour en profiter, et à condition que vous ayez souscrit à l’offre, il vous suffit de télécharger le jeu sur l’eShop et vous pourrez y enchaîner les heures jusqu’au dimanche 13 novembre.

Allez-vous laisser une chance au jeu de vous séduire ? Si l’offre vous tente, il ne vous reste qu’à y céder. Si, au contraire, le doute vous assaille, n’hésitez pas à découvrir l’avis de notre Mercutio sur le dernier titre de XSeed/Marvelous. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est également disponible sur PC. À noter que l’offre d’essai s’accompagne également d’une promotion sur Nintendo Switch.