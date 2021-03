Rune Factory 5 – Faites-vous des amis et partez au combat !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, un grand combat se prépare dans notre pays, un affrontement qui opposera Harvest Moon : Un monde à cultiver (sortie en début de mois) à Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (prévue pour la semaine prochaine). Au Japon, toute autre histoire ! En effet, Harvest Moon est une série qui n’existe pas (rappelons qu’il est developpé par Natsume exclusivement pour les marchés hors-Japon), le dernier Story of Seasons (ou Bokujou Monogatari), lui, est en rayon depuis quelques semaines. Et puisqu’un jeu sorti est presque instantanément oublià, place au suivant avec Rune Factory 5.

Oui, la marche inexorable de cette magnifique industrie poursuit son cours comme celle des saisons et invoque par conséquent l’éditeur a présenté la suite des événéments. Puisque le jeu est attendu pour le mois de mai (au Soleil Levant, hein), le printemps s’approchant, c’est l’occasion idéale de présenter aux fans alanguis une partie du casting. Ainsi, c’est une petite poignée de nouveaux villageois gentils, amicaux et déterminés que nous vous proposons de rencontrer.

On s’en fout ? Bien, on se doutait bien que ce n’est pas vraiment pour rencontrer des PNJ monolithiques que vous jouez a des simulations de vie fermière. En revanche, on vous imagine bien exploiter ce qui rend cette série unique par rapport à ses concurrents : le combat. En effet, Rune Factory est différent des autres farm-sim puisqu’il vous permet d’affronter toute sorte de monstres et le cinquieme volet suivra cette tendance.

Effectivement, ce n’est pas parce que le studio qui le développe a changé les perspectives en ajoutant notamment une caméra libre, qu’il doit tout changer. Ainsi, la variété d’armes proposée dans Rune Factory 4 fera son retour dans cet episode. Épees, batons, gants de combat, marteaux, … Les 8 types seront de la partie tout comme les “Rune Abilities”, des talents devastateurs vous permettant d’infliger des dégâts massifs aux monstres vous faisant face.

Enfin, on disait qu’on se foutait des villageois mais, savez-vous que vous lier d’amitié avec eux vous permettra de les emmener au combat ? À vous donc de former des équipes avec les villageois que vous appreciez. Ajoutons que la mécanique permettant de capturer les monstres deja disponibles dans l’épisode précédent fera également son retour dans Rune Factory 5. Cependant, il semblerait que ces “Seed Circles” ne vous offrent la possibilité d’embaucher un monstre que temporairement. On devrait bientôt savoir si on pourra adopter des monstres de manière permanente.

De notre côté, on a hâte d’en voir un peu plus ou, qui sait, de poser les mains dessus sous peu. Qu’en est-il pour vous ? Rune Factory 5 sortira sur Nintendo Switch en exclusivité a une date encore inconnue chez nous. Les joueurs à l’aise avec le japonais pourront s’en saisir dès le mois de mai.