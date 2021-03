Rune Factory 5 – Tour d’horizon géant avec un trailer inédit

Chaque jour (ou presque) semble confirmer cet état de fait : les simulations de vie ont le vent en poupe. Serait-ce dû à un besoin de fuir cette cruelle réalité toujours plus angoissante ? Est-ce un raz-le-bol général ? Est-ce le plaisir simple de s’adonner à de nouvelles activités ? Difficile de tirer des conclusions sans donner son avis, ça ne change rien, les amateurs seront ravis de découvrir les dernières nouvelles de Rune Factory 5, ce dernier volet proposant toujours plus de choses à faire.

C’est certain, Marvelous attaque l’opération séduction au Japon en vue de la sortie toujours plus proche de son dernier titre. Effectivement, le jeu, moitié simulation de vie fermière, moitié action-RPG, sort en mai sur la console hybride. S’il y a donc bien un moment opportun pour faire le rappel de la myriade d’activités prévues, c’est maintenant. Et puis bon, quitte à y être, pourquoi pas le faire avec une bande-annonce ?

Et on doit reconnaître que l’éditeur nous gâte aujourd’hui puisque c’est près de trois minutes de vidéos alternant prises de vue “in-game” et scènes animées qui vous attendent au pied de cette missive. Ce trailer ne fait d’ailleurs pas les choses à moitié puisqu’il rappelle tout ce qui nous attend (pêche, combat, agriculture, entre autres) dans le soft tout en nous offrant une illustration de ses activités. Une vidéo qui tombe à point nommé puisque la série adopte des perspectives inédites avec ce cinquième épisode (eh oui, la caméra est libre dorénavant).

Voilà, de bien bonnes nouvelles pour les fans d’heroic-fantasy, de waifus et de radis daikon… Ceci dit, on se permet de vous tempérer un peu, car à l’heure actuelle, seule la date de sortie japonaise du jeu est connue et il faudra attendre encore un peu avant qu’une date ne soit officialisée pour l’Occident. Rune Factory 5 est une exclusivité Nintendo Switch.