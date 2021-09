Steel Assault – Lancement imminent des hostilités sur PC et Switch

Ces dernieres années, l’offre de jeu “à l’ancienne” n’a pas cessé de s’étoffer pour le plus grand bonheur des joueurs mais surtout des amateurs d’oldies. Entre les offres d’émulation, les compilations rétro et surtout grâce au talent de certains studios pour dépoussiérer des genres ou de vieilles licences, on ne sait plus trop où donner de la tête. Street of Rage 4, Katana Zero, Cyber-Shadow, le portage de Scott Pilgrim contre le Monde, le retour en force du genre Metroidvania… et ça, c’est ce qui est déjà en boutique, ajoutez-y ce qui doit encore arriver et on n’est pas surpris d’avoir presque oublié Steel Assault.

Et pourtant, il n’aura fallu que cette information pour ranimer notre excitation au moment de sa première fois dans nos colonnes, en juin de l’an dernier. Aujourd’hui, Steel Assault nous dévoile enfin sa date de sortie, une mise en commerce imminente puisque le jeu sort ce 28 septembre 2021. Nous vous disions que c’était une bonne nouvelle mais ce n’est pas la seule. Oui, nous vous annoncions l’an dernier que seule une version PC du titre était prévue. Il y a du changement car le titre trouvera aussi sa place sur Nintendo Switch.

Mais pourquoi tant de hype ? Comment vous l’expliquer sans faire doublon avec l’article de l’an dernier ? Tant de choses nous séduisent dans l’offre de Zenovia, à commencer par sa simplicité. Viennent ensuite son game-design, la promesse d’une aventure difficile avec de nombreux défis à relever; son esthétique, réminiscente des belles heures de Capcom, de SNK avec Metal Slug, de Konami avec Contra. Et que dire de cette B.O., de ce pixel-art, de ces couleurs. Oui, il n’est pas bien original c’est vrai mais un coup d’œil au trailer devrait vous convaincre de lui laisser sa chance.

Nous avons hâte d’essayer et de mener à terme la mission de Taro Takahashi. Steel Assault sortira sur PC et Nintendo Switch le 28 septembre. À l’heure actuelle, aucune autre console n’est prévue. Et puisque nous sommes bienveillants, nous vous remettons le trailer de l’an dernier (en ajoutant que vous pouvez découvrir un trailer inédit sur le site de GameInformer en cliquant sur le lien dans les sources).