Unbound: Worlds Apart – Un ensorcelant platformer 2D à venir

Alien Pixel Studios vient d’annoncer l’arrivée imminente d’Unbound: Worlds Apart. Ce platformer 2D a pu voir le jour grâce à une fructueuse campagne Kickstarter menée en 2019 et ayant amassé un peu plus de 40 000 dollars. Porté par une ambiance aux tons résolument rétro, il rappellera aux plus anciens d’entres nous d’autres aventures vidéoludiques. Unbound: Worlds Apart vient souffler un vent de nostalgie et de fraicheur au cœur de l’été qui approche.

Ici notre héros prénommé Soli, tout de rouge encapuchonné, est un petit mage talentueux qui va partir à l’aventure pour venir en aide à son village, victime du mal et envahi de créatures malveillantes. Notre jeune sorcier, dont la famille a été brisée, a désormais soif de justice et de paix et il va faire tout son possible pour rétablir l’équilibre du monde.

On ne peut qu’être subjugué par le soin porté aux décors et personnages qui, malgré la 2D, offrent une atmosphère et une ambiance unique entre cartoon et bande dessinée, et qui invitent à l’aventure. De plus, ce petit personnage inspire l’innocence de l’enfance et la douceur des traits et la colorimétrie nous bercent à la manière des contes de fées. Et c’est aussi là où la magie de la direction artistique opère en adoptant un ton régressif alors que le sort de son monde repose sur les frêles épaules d’un tout petit sorcier.

Pour parvenir à mener sa quête à bien, Soli va devoir affronter de nombreuses créatures maléfiques, et pour cela, il dispose de pouvoirs magiques comme celui de manipuler à loisir différents types de portails lui permettant de modifier l’espace temps, la gravité et d’autres phénomènes. Ces pouvoirs, acquis auprès de différent PNJ viendront à débloquer d’autres endroits de la carte et favoriseront l’exploration. Faisant la jonction entre différents styles de gameplay ayant fait leurs preuves chacun de leurs côtés. Entre Portal, Métroïdvania et puzzle-Game, il y en aura pour tout les goûts Unbound: Worlds Apart nous entraîne dans une ambiance sombre et plus mature qu’il n’y parait. Reste à savoir si notre petit mage va réussir à proposer une aventure suffisamment palpitante et si le challenge sera à la hauteur des promesses entrevues dans les différentes bandes-annonces ou si la magie s’envole dès les premiers instants.

Nous restons attentifs à l’arrivée prochaine de ce titre indépendant qui a réuni une petite communauté autour de lui et force la sympathie tant la forme parait séduisante. Si le fond et le gameplay suivent, il se pourrait bien que cet Unbound: Worlds Apart soit la bonne surprise de cet été. Unbound: Worlds Apart est attendu su PC et Switch dès le 28 Juillet prochain avant une possible arrivée sur les machines de Sony et Microsoft d’ici la fin de l’année 2021.