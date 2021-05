Aeterna Noctis – Le metroidvania ibérique débarque en décembre

L’Espagne a un incroyable talent ! Coupons court, ce n’est pas une référence à la version espagnole de l’émission (une version locale existe d’ailleurs aussi là-bas, mais a préféré copier le titre anglais à l’envers…), c’est un constat. Ces dernières années, les beaux projets semblent s’y multiplier pour notre plus grand bonheur : le travail de MercurySteam (notamment sur Castlevania ou Metroid), Summer in Mara, Temtem, l’excellent Moonlighter, le sombre metroidvania Blasphemous… Une liste qui ne cesse de s’allonger et qui pourrait bien accueillir Aeterna Noctis bientôt…

Que se cache donc derrière ce nom latin ? Rien de plus qu’un autre metroidvania comme l’Espagne semble aimer les faire. Dévoilé pour la première fois (depuis l’échec de sa campagne Kickstarter au printemps 2020) par sa cinématique d’ouverture il y a quelques semaines, le titre illustre à présent son gameplay avec un nouveau trailer, un premier aperçu de sa direction artistique (vantée par le studio), mais surtout une promesse : celle de tenter de combler le vide laissé dans nos cœurs par le divin Hollow Knight (Silksong ? Où es-tu ?).

Eh oui, force est de constater que nous sommes effectivement sous le charme ! Et nous ne sommes pas les seuls d’ailleurs puisque figurez-vous que le jeu est soutenu par nul autre que Sony Interactive Entertainment (et plus particulièrement par sa branche ibérique) ce qui n’empêchera pas l’ambitieux puzzle-platformer d’apparaître sur Nintendo Switch, machines Xbox ou même sur PC…

Toujours aucune idée de ce dont nous parlons ? Aeterna Noctis est donc un metroidvania technique et exigeant qui devrait facilement trouver sa place chez les fans de Hollow Knight, Celeste ou Blasphemous. Dans près de seize niveaux et face à une vingtaine de boss, vous allez endosser le rôle du roi du mal (ouais, c’est presque “edgy” à ce niveau-là…) et faire parler le fer tout en évitant les nombreux pièges sur votre trajectoire et en apprenant à maîtriser votre dash ainsi que vos téléportations.

Alors, êtes-vous convaincu ? Lui laisserez-vous une chance quand le jeu apparaîtra sur tous les supports le 15 décembre ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. On vous laisse à présent avec la vidéo d’introduction évoquée plus haut ainsi que le nouveau trailer de gameplay.