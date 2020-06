Steel Assault défonce tout dans son premier trailer

Maintenant que la scène indépendante est bien implantée dans le paysage vidéoludique grâce à des types comme Edward McMillen ou Toby Fox et des studios comme WayForward ou Nicalis, ça doit être devenu vraiment difficile de percer et trouver un public. Un nouveau studio doit mettre les bouchées doubles et proposer des concepts qui parlent et révolutionnent à la fois pour attirer le chaland. Seulement, s’il n’a pas l’air de révolutionner grand-chose, Steel Assault nous donne grave la patate avec son premier trailer !

Et on peut le reconnaître, pour un premier titre, il a l’air d’envoyer du lourd. Steel Assault est un action-platformer, mais surtout le premier jeu de Zenovia, un studio indépendant américain. Il se présente ici avec un trailer de gameplay offrant la vedette à de l’action pure et dure, action qui nous rappelle que, même s’il s’agit de chefs-d’œuvres, les jeux d’action des années 90 de Capcom ont pris de l’âge.

Nerveux et virevoltant, Taro Takahashi, notre héros dans ce parcours (on osera même dire “parkour”), traverse des niveaux parsemés d’ennemis et de pièges dans l’Amérique d’un futur dystopique. Ici, le monde est tombé aux mains d’un tyran qui l’a mené à sa perte. Équipé de son fouet, d’implants et d’une tyrolienne (qui aurait cru qu’on utiliserait encore ce mot en 2020…), Taro traverse le pays afin de venger le passé et sécuriser un plus beau futur pour les survivants.

Vous la sentez, cette inspiration 90s ? Le titre s’inspire largement des jeux qui ont fait la force de Capcom durant cette décennie et son trailer rend ça encore plus évident. Effectivement, un homme robot comme MegaMan qui traverse des niveaux en ruine où s’enchaînent ennemis, gouffres et lits de pointes, une direction artistique qui rappelle Street Fighter II et III avec des cutscenes en pixel-art somptueux… Même la musique rappelle cette décennie en ajoutant sur une bande-son typée rock du bon gros synthé… On en redemande !

On vous laisse vous faire votre idée du titre à la lecture de ce trailer et vous rappelons dans la foulée que Steel Assault est prévu sur PC dans le courant de l’année. Place au spectacle.