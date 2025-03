Votre catalogue Steam bientôt accessible sur Xbox ?

La rumeur part d’une photo – retirée depuis – qui est apparue pour illustrer un article intitulé « GDC 2025: Opening a Billion Doors with Xbox » (GDC 2025 : Ouvrir un milliard de portes avec Xbox). Le papier, publié par Microsoft, explique encore une fois comment Xbox veut passer outre la guerre des consoles et amener son catalogue sur le plus de supports possibles ; ou, pour reprendre les termes marketing de l’américain, « faire de chaque écran une Xbox ».

Le fin limier aura repéré que sur l’écran de l’interface Xbox, juste au-dessus de l’icone du jeu The Elder Scrolls, on peut clairement voir un filtre intitulé « Steam », qu’on imagine permettre d’afficher les jeux acquis via la boutique de Valve.

Il n’en aura pas fallu plus pour que la presse et les joueurs s’imaginent un partenariat Steam et Xbox permettant de lier les deux écosystèmes. Et de jouer à ses jeux Steam depuis sa Xbox ? Rien n’est moins sûr.

Les infrastructures consoles et PC sont de plus en plus proches, et les possibilités de faire tourner les jeux PC sur consoles, et inversement, rencontrent de moins en moins de freins. D’ailleurs, le projet initial des créateurs de la Xbox était de mettre un PC « gaming » Windows sous la télé, le X de Xbox faisant référence à DirectX, la collection de bibliothèques de programmation dédiée au jeux vidéo tournant sous Windows. Ramener le gaming PC sur Xbox ne serait donc qu’un retour aux sources.

Cependant, quel serait le véritable intérêt pour Xbox, qui semble se détourner sensiblement du hardware pour se concentrer sur le développement, l’édition et la distribution ? Si le cœur de métier d’Xbox consiste désormais à vendre des jeux, et plus des consoles, quel intérêt pour la marque de pousser les clients vers une autre boutique ?

On pense alors à la potentielle Xbox portable, qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. Selon des rumeurs insistantes, la consoles serait un nouveau concurrent des Steam Deck, ROG Ally ou MSI Claw, soit un petit PC gaming engoncé dans un gros boitier de Switch.

Si Microsoft voulait effectivement vendre un tel appareil, il serait alors compliqué de se passer de la boutique leader du marché PC. On rappelle que le Steam Deck, sur la promesse d’un environnement entièrement construit autour de Steam, représente à lui seul 50% des ventes de ces consoles PC, ne laissant que des miettes à Asus, Lenovo ou MSI… Il est alors fort plausible que l’écran présent sur l’illustration ci-dessus puisse concerner un projet de surcouche logicielle permettant de naviguer dans une telle machine brandée Xbox, à l’image de l’Armoury Crate, l’application qui permet, sur un ROG Ally, de naviguer en un même lieu dans ses bibliothèques Steam, Xbox ou GOG.

Nous aimerions nous tromper, et nous serions les premiers à accueillir à bras ouverts notre bibliothèque Steam sur notre Xbox Series. Mais il y a quand même très peu de chances que cela se produise…