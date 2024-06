Steam dégaine son propre outil de capture vidéo

Il y a du neuf sur Steam, et l’on ne parle pas de l’un des milliers de jeux qui inondent chaque année son catalogue. Cette fois, c’est la plateforme elle-même qui se dote d’une nouvelle fonctionnalité, puisqu’il est désormais possible de réaliser une captation vidéo de sa partie directement depuis le client Steam.

Baptisé Steam Game Recording, cet outil est encore en phase de beta test mais peut être activé dans les paramètres de son profil via l’option « Participation à la beta du client ». Son principal avantage est bien sûr sa praticité puisqu’il évite aux joueurs d’avoir à télécharger et régler un logiciel tiers pour enregistrer les images de sa partie. Par ailleurs, il assure une compatibilité avec le Steam Deck, permettant ainsi également la captation depuis la console portable de Valve.

Point particulièrement important pour les petites configurations, Steam Game Recording promet un impact minimal sur les performances de jeu. En outre, même si la capture vidéo n’est pas lancée, une fonction d’enregistrement en arrière-plan permet de conserver à tout moment ses dernières minutes de jeu pour pouvoir les sauvegarder rétroactivement, à l’image de ce que propose le ShadowPlay de NVIDIA GeForce Experience. Cela permet ainsi d’immortaliser un moment épique (ou un échec cocasse) que l’on n’aurait pas vu venir.

Dans la trousse à outils, il y a également des options de montage vidéo et de partage des clips sur Steam et les réseaux sociaux, ainsi que la possibilité pour les éditeurs d’ajouter leurs propres fonctionnalités (permettant notamment d’insérer des marqueurs sur la timeline vidéo lorsque le joueur réalise certaines actions). Bref, on trouve là un kit plutôt complet et intuitif permettant aux vidéastes en herbe de mettre en valeur leurs meilleurs moments de jeu.

Qu’en est-il, cependant, des profils aguerris ? A ce titre, il semble peu probable que Steam Game Recording vole la vedette aux logiciels plus spécialisés, qui disposent d’un plus large éventail d’options et en particulier une gestion et une personnalisation avancée de l’overlay pour les streamers. L’offre de la plateforme de Valve reste (du moins à ce stade) une proposition assez basique qui semble plutôt adaptée à un usage occasionnel, bien qu’on puisse s’attendre à ce que sa simplicité d’utilisation amène plus de joueurs à franchir le pas de la vidéo.

Alors que cela fait plusieurs années que le streaming est roi et que déjà bien avant cela les vidéos de Let’s Play aient connu leur heure de gloire sur Youtube, le Steam Game Recording donne un peu l’impression d’arriver après la bataille, mais mieux vaut tard que jamais.