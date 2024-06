Wireless Horipad – Une manette officielle pour Steam

Valve a chargé Hori, célèbre fabricant de périphériques de jeu, de concevoir une manette officielle pour Steam. Baptisée Wireless Horipad for Steam, cette dernière sera disponible au Japon à partir du 31 octobre. Cette annonce tombe à pic quand Steam nous apprend que de plus en plus de joueurs PC utilisent un contrôleur lors de leurs sessions au lieu du classique combo clavier/ souris.

Steam avait déjà tenté de lancer sa propre manette avec le Steam Controller, mais l’expérience s’était soldée par un échec. Le Wireless Horipad ne se présente pas comme son successeur (certaines fonctionnalités n’ont d’ailleurs pas été reprises), mais s’inspire plus généralement du Steam Deck, avec des boutons de menu similaires et des capteurs tactiles sur les sticks pour activer les commandes gyroscopiques.

Le Wireless Horipad sera proposé en quatre couleurs (noir, blanc, jaune néon et violet) et vendu à 7 890 yens (environ 50 €). Pour l’instant, aucune sortie n’a été annoncée en dehors du Japon, où le jeu sur PC gagne en popularité malgré l’hégémonie des consoles.

En parallèle, les statistiques récentes de Valve montrent une augmentation significative de l’utilisation des manettes sur Steam. Depuis 2018, l’usage quotidien des contrôleurs a triplé, passant de 5 % à 15 %. Parmi ces joueurs, 59 % utilisent une manette Xbox, 26 % préfèrent la version de PlayStation, et 10 % jouent avec le Steam Deck. Cet emploi de plus en plus généralisé a par ailleurs poussé Valve à améliorer le Steam Input, comme en témoignent les mises à jour récentes :

La refonte du mode Big Picture, inspirée par le Steam Deck pour une meilleure navigation avec un contrôleur ;

Un nouveau menu de configuration des manettes, plus simple et ergonomique ;

Une expérience de jeu améliorée pour les manettes avec gyroscope ;

Des menus virtuels désormais pris en charge depuis le client de bureau ;

Une meilleure compatibilité avec les contrôleurs PlayStation et Xbox, y compris les nouvelles manettes sous licence tierce.

Le lancement du Wireless Horipad pour Steam s’inscrit dans cette évolution du jeu hybride, où les lignes entre PC et consoles deviennent de plus en plus floues. Avec des dispositifs comme le Steam Deck et le ROG Ally, les joueurs PC bénéficient maintenant des avantages des consoles tels que la portabilité et l’ergonomie des manettes, tout en conservant la puissance et la flexibilité du PC.