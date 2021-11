Steam Deck – La console de Valve ne sera pas sous le sapin cette année

Valve, qui a tenté de concurrencer Nintendo si l’on peut dire avec son fameux Steam Deck, se retrouve contraint de repousser sa sortie. Pour rappel, il s’agit d’une console portable développée et imaginée par Valve, les créateurs de Steam, la plateforme de jeux vidéo la plus connue et populaire sur PC (pour l’instant). Et pour le coup, malgré le fait que n’importe quel néophyte des jeux PC soit attiré par une telle console, cela reste un ovni dans le paysage vidéoludique.

Une console faisant tourner absolument tout le catalogue Steam ? Déjà, on sait que ce ne serait pas réellement le cas. Mais on va devoir encore attendre avant de se faire un réel avis dessus, car on a tout de même très peu d’informations pour savoir si la machine tient vraiment la route, mais le peu de personnes l’ayant déjà touchée estiment que c’est une réussite. Si vous ne le saviez pas, et sans faire une analyse géopolitique, le monde est en proie depuis quelques mois à une énorme pénurie de matériaux (bois, fer, charbon, etc.), et cela touche tous les domaines industriels et commerciaux. Donc, même si Valve est initialement centré sur le domaine numérique, la réalité les a rattrapés.

« Le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois. Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. »

Donc, les personnes ayant précommandé (n’oubliez pas d’ailleurs que précommander, c’est le mal) se retrouvent désormais à devoir attendre deux mois supplémentaires. Car même si Valve avait promis après leur annonce une sortie pour décembre 2021, la Steam Deck est désormais repoussée à février 2022.

Son report nous laisse un arrière-goût amer comme ce qu’on a pu ressentir lors des nombreux reports de Cyberpunk 2077. Un report, ça ne fait jamais plaisir, surtout pour une console.

On vous fera évidemment des mises à jour concernant la console, mais si vous voulez vous la commander, vous serez sujet à la file d’attente, car sont prioritaires évidemment ceux l’ayant déjà commandée. Pour un prix de 419€ pour la version standard, et allant jusqu’à 679€ pour le modèle le plus élevé, on s’attend quand même à ce que le Steam Deck soit un sans-faute. Mais ça, on ne le saura qu’en février prochain.