PS4 – La console a encore de beaux jours devant elle

Le 9 septembre dernier s’est déroulé le PlayStation Showcase pendant lequel beaucoup de nouveaux jeux ont été annoncés. Naturellement, on s’attendait à pas mal d’exclusivité PS5, mais également à des jeux compatibles sur la dernière console comme sur sa précédente. Et à ce niveau-là, c’est du 50/50. Sur les 18 jeux annoncés lors de l’évènement, neuf d’entre eux sont des exclusivités PS5.

C’est la suite logique des choses, la dernière console de Sony ayant désormais une petite année à son actif va de plus en plus s’accaparer les prochaines sorties. Exemple flagrant, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales étant sorti le 12 novembre dernier sur les deux consoles, la suite des aventures de Peter et Miles (prévue initialement pour 2023) sortira uniquement sur PS5. Donc clairement, si vous voulez la suite : il faut acheter une PlayStation 5.

Par ailleurs, c’est aussi le cas de Wolverine, Deathloop, Project Eve, Forspoken, Bloodhunt, et Ghostwire : Tokyo d’être des PS5-only (disponible aussi sur PC pour Deathloop, Bloodhunt, Forspoken et Ghostwire : Tokyo). Tout ce beau monde donne clairement envie de passer sur la nouvelle console de Sony.

Malgré le fait que tous ces jeux soient des exclusivités PS5, d’autres titres comme God of War Ragnarok ou Guardians of the Galaxy pour ne citer qu’eux seront ,quant à eux, disponibles aussi sur la PS4, ce qui est plutôt logique étant donné la date de début de ces projets.

Tout ça pour dire que même si Sony commence doucement à nous diriger vers la PlayStation 5 en délaissant son illustre ancêtre, il reste encore du temps. La tête d’affiche étant Spider-Man 2, ce dernier ne sort qu’en 2023, donc posez cette carte bleue, réfléchissez bien, votre console PS4 a encore de beaux jours devant elle. Et de toutes façons, il y a encore des problèmes de stock alors…