Star Wars Deathtroopers – Un fan game avec des zombies

Il nous arrive occasionnellement de trainer ici et là sur la toile pour dénicher quelques petites expériences gratuites sympathiques à essayer. Certaines ne durent que quelques minutes, d’autres plus, alors que l’on a parfois de bonnes ou de mauvaises surprises. Néanmoins, la plupart de ces « mini jeux » sont avant tout développées par une seule et même personne, loin de nous de critiquer leurs productions, bien au contraire même, puisque aujourd’hui, on va aborder un certain Star Wars Deathtroopers.

Petite expérience horrifique de près de 30 minutes, on tient à souligner qu’elle n’a rien à voir de près ou de loin avec Disney et LucasFilm. De toute manière, au vu du caractère sanglant de la chose, il est inespéré de voir un jour ces deux entités s’embarquer dans ce genre projet, surtout lorsque l’on voit à quel point le sujet des démembrements au sabre laser posent déjà bien des problèmes dans les derniers jeux estampillés Star Wars. Deathtroopers est en réalité issu du travail d’une seule et même personne, Stefano Cagnani V3, qui n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de coupler la saga de SF avec l’horreur.

Très probablement adapté de la nouvelle du même nom et qui n’est plus canon depuis le rachat de Disney, Star Wars Deathtroopers se divisent en deux parties distinctes. La première, l’acte 1, est une sorte de petite démo se déroulant dans un Destroyer à l’abandon et dans lequel on doit survivre environ durant cinq minutes à l’assaut des Stormtroopers devenu zombies et qui se termine sur l’apparition d’un Dark Vador mort-vivant que l’on ne combat malheureusement pas. L’acte 2, intitulé Outpost, est déjà plus complet et nous demande de nous frayer un chemin sur la lune d’Andor alors que le personnel sur place revient d’entre les morts.

Très honnêtement, cette expérience a eu le mérite de révéler tout le potentiel que la licence Star Wars possède quant à l’adaptation de son univers en jeu vidéo horrifique. D’ailleurs, si on omet les quelques bugs de collisions et graphiques, Stefano Cagnani V3 a effectué un superbe travail sur l’ambiance et la mise en scène pour nous offrir là un réel aperçu de la chose, le tout en utilisant l’Unreal Engine 4. Vous savez quoi ? Le mieux est que vous vous fassiez votre propre idée, alors nous vous proposons de télécharger gratuitement les deux chapitres disponibles ici et là.